Як Київ допомагає функціонувати білоруській неринковій бізнес-моделі

Україна могла б також підтримувати власне виробництво...

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Читаю в новостях. Город Киев получил 50 новеньких автобусов МАЗ. До конца года еще вроде 150 должно прийти. Завод выиграл тендер. Город молодец, я их абсолютно не критикую. Возить людей надо. Он выбирал получше и подешевле. Я во всяком случае, надеюсь.

Завод производитель тоже вроде молодец. Хороший заказ получил. Смотрю в интернете информацию по Минскому автозаводу. Госсобственность. Хронические убытки годами. Продает автобусы ниже себестоимости, разницу покрывает государство.

Такая бизнес-модель. Такой незамысловатый белорусский маркетинг. Как везде у них, кстати. Мы помогаем этой совковой и нерыночной бизнес-модели функционировать.

Мораль? Да хрен его знает, в чем мораль. Возможно в том, что можно тоже было бы поддержать какого-то своего производителя. Чтобы он смог выпустить автобус по конкурентной цене и выиграть тендер.

Или включить в условие тендера локализацию. Или ввести пошлину на ввоз дотируемых чужим государством автобусов. Не знаю. Но осадочек остался.

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