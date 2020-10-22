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    Думки вголос

    Як Київ допомагає функціонувати білоруській неринковій бізнес-моделі

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Як Київ допомагає функціонувати білоруській неринковій бізнес-моделі

    Україна могла б також підтримувати власне виробництво...

    Мовою оригіналу

    Читаю в новостях. Город Киев получил 50 новеньких автобусов МАЗ. До конца года еще вроде 150 должно прийти. Завод выиграл тендер. Город молодец, я их абсолютно не критикую. Возить людей надо. Он выбирал получше и подешевле. Я во всяком случае, надеюсь.

    Завод производитель тоже вроде молодец. Хороший заказ получил. Смотрю в интернете информацию по Минскому автозаводу. Госсобственность. Хронические убытки годами. Продает автобусы ниже себестоимости, разницу покрывает государство.

    Такая бизнес-модель. Такой незамысловатый белорусский маркетинг. Как везде у них, кстати. Мы помогаем этой совковой и нерыночной бизнес-модели функционировать.

    Мораль? Да хрен его знает, в чем мораль. Возможно в том, что можно тоже было бы поддержать какого-то своего производителя. Чтобы он смог выпустить автобус по конкурентной цене и выиграть тендер.

    Или включить в условие тендера локализацию. Или ввести пошлину на ввоз дотируемых чужим государством автобусов. Не знаю. Но осадочек остался.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Київ тендер
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