Декілька неймовірних важливих слів про Курськ

«Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди»

Хочу написати декілька слів про Курськ. Я не військовий. Не можу сказати, який задум і в чому ідея. Да і немає сенсу зараз аналізувати ситуацію там. Для розуміння картини потрібно ще декілька днів.

Але давайте зафіксуємо для себе:

Вперше після Другої світової війни іноземна армія проводить загальновійськову операцію на території Росії і бере населені пункти під свій контроль.

Це дуже важлива історія.

З політичної точки зору:

Ми показуємо не росіянам, а європейцям та американцям, що тут ніякі ядерні удари неможливі. Росію можна і потрібно атакувати. Ми намагаємось якось зіграти інакше. Згадайте контрнаступ? Оголосили, куди будем бити і повели туди бригади просто в лоб. Погана історія. Ми поповнюємо обмінний фонд. Ми розтягуємо російський фронт. Ми перехоплюмо ініціативу. Що неймовірно важливо. Ми показуємо світу нікчемного Путіна. У нього захоплюють територію, а він про мотоцикли спілкується і туризм.

Ну і останнє про наших союзників. Дуже дивна позиція США: щось там перевіримо. Що перевіряти? У нас йде війна. Ви – наші основні союзники.

Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди. Ми тут не в шахи граємо, у нас реальні життя реальних людей.

З цим треба працювати.

Ну і молимось за всіх наших воїнів прям зараз. Хай Бог буде з ними і оберігає їх.

Тримаєм стрій!