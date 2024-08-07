Декілька неймовірних важливих слів про Курськ
«Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди»
Хочу написати декілька слів про Курськ. Я не військовий. Не можу сказати, який задум і в чому ідея. Да і немає сенсу зараз аналізувати ситуацію там. Для розуміння картини потрібно ще декілька днів.
Але давайте зафіксуємо для себе:
Вперше після Другої світової війни іноземна армія проводить загальновійськову операцію на території Росії і бере населені пункти під свій контроль.
Це дуже важлива історія.
З політичної точки зору:
- Ми показуємо не росіянам, а європейцям та американцям, що тут ніякі ядерні удари неможливі. Росію можна і потрібно атакувати.
- Ми намагаємось якось зіграти інакше. Згадайте контрнаступ? Оголосили, куди будем бити і повели туди бригади просто в лоб. Погана історія.
- Ми поповнюємо обмінний фонд. Ми розтягуємо російський фронт.
- Ми перехоплюмо ініціативу. Що неймовірно важливо.
- Ми показуємо світу нікчемного Путіна. У нього захоплюють територію, а він про мотоцикли спілкується і туризм.
Ну і останнє про наших союзників. Дуже дивна позиція США: щось там перевіримо. Що перевіряти? У нас йде війна. Ви – наші основні союзники.
Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди. Ми тут не в шахи граємо, у нас реальні життя реальних людей.
З цим треба працювати.
Ну і молимось за всіх наших воїнів прям зараз. Хай Бог буде з ними і оберігає їх.
Тримаєм стрій!
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