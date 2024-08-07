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Олексій Гончаренко Народний депутат

Декілька неймовірних важливих слів про Курськ

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Місто Суджа (Курська область РФ) опинилось в епіцентрі бойових дій
скріншот з відео

«Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди»

Хочу написати декілька слів про Курськ. Я не військовий. Не можу сказати, який задум і в чому ідея. Да і немає сенсу зараз аналізувати ситуацію там. Для розуміння картини потрібно ще декілька днів.

Але давайте зафіксуємо для себе:

Вперше після Другої світової війни іноземна армія проводить загальновійськову операцію на території Росії і бере населені пункти під свій контроль.

Це дуже важлива історія.

З політичної точки зору:

  1. Ми показуємо не росіянам, а європейцям та американцям, що тут ніякі ядерні удари неможливі. Росію можна і потрібно атакувати.
  2. Ми намагаємось якось зіграти інакше. Згадайте контрнаступ? Оголосили, куди будем бити і повели туди бригади просто в лоб. Погана історія.
  3. Ми поповнюємо обмінний фонд. Ми розтягуємо російський фронт.
  4. Ми перехоплюмо ініціативу. Що неймовірно важливо.
  5. Ми показуємо світу нікчемного Путіна. У нього захоплюють територію, а він про мотоцикли спілкується і туризм.

Ну і останнє про наших союзників. Дуже дивна позиція США: щось там перевіримо. Що перевіряти? У нас йде війна. Ви – наші основні союзники.

Наше завдання перемогти Росію. Нам потрібно бити по їх території і потрібно знищувати ворога усюди. Ми тут не в шахи граємо, у нас реальні життя реальних людей.

З цим треба працювати.

Ну і молимось за всіх наших воїнів прям зараз. Хай Бог буде з ними і оберігає їх.

Тримаєм стрій!

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Теги: росія армія війна Україна фронт контрнаступ

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