Наслідки Аляски. Чотири причини чекати позитивних новин

Зустріч Трампа із Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска у місті Анкоридж

Трамп ніколи не зустрічався б з Путіним просто так

Чотири причини чому сьогодні на переговорах імовірно буде більш позитивне рішення для України

Перше. Трамп ніколи не зустрічався б з Путіним просто так. Просто так, такі зустрічі не відбуваються.

Друге. Призначена спільна пресконференція. Це також відбувається лише, коли перемовини мають бути позитивними. І очевидно, що вже є якась домовленість, яку потрібно допрацювати та узгодити.

Третє. Активно ведеться розмова про наступну зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним. Що також говорить про те, що контур домовленостей вже є. Сьогодні будуть деталі.

Четверте. Всі мої джерела в оточенні Трампа кажуть, що вони на ці переговори налаштовані дуже позитивно і очікується певна розв'язка.

Переговори вже за 11 годин. Всі на низькому старті. Чекаємо.