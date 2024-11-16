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Олексій Гончаренко Народний депутат

Російський газовий транзит. Може, нарешті зупинимо це?

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Дзвінок Шольца до Путіна – це як відкрити скриньку Пандори
фото з відкритих джерел

«Зараз існує певна лазівка в цих санкціях, якщо її закрити Путіну буде набагато важче фінансувати війну за рахунок доходів від російської нафти»

Поговоримо про російську нафтогазову галузь? І способи тиску на неї.

Відчуваю вашу першу думку – ой, вже стільки говорили, і що? А я скажу що. Читайте далі.

Вчора Зеленський заявив, що дзвінок Шольца до Путіна – це як відкрити скриньку Пандори: це може послабити ізоляцію Росії і почнуться знову контакти лідерів світу з ним.

Так, а те, що через Україну йде транзит російської нафти та газу, це як називається? Це не скринька Пандори?

Що ж можна зробити зараз Україні на передодні того, як до Трамп вступить офіційно в свої повноваження?

По-перше, тиснути на нафтогазову тему. Це якраз той спільний інтерес, який обʼєднує нас із США. Необхідно кооперуватися: вводити санкції як у нас, так і в США. Зокрема, посилювати вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Зараз існує певна лазівка в цих санкціях, якщо її закрити Путіну буде набагато важче фінансувати війну за рахунок доходів від російської нафти. Таким чином, це дало б Трампу значний важіль, щоб переконати Путіна прийняти мирну угоду.

І ці кроки може вже почати робити Байден.

Але повернемось до України. Незважаючи на війну через нашу країну все ще проходить транзитом приблизно 14,5 млн тонн нафти та 15 млрд кубометрів російського газу на рік. Це щорічно приносить Росії до 12 млрд доларів.

Вдумайтесь в цифру! 12 млрд доларів!!! Потім вони ці гроші витрачають на іранські дрони та ракети, які вбивають цілі українські сімʼї. Може нарешті зупинимо це?

Ну, і по-друге, чому ми не атакуємо російські танкери в Чорному морі? Росія запускає бомбить порт Одеси, вбиває людей в своїх квартирах, а ми сидимо.

В нас є інструменти, якими можна користуватись. Так давайте нарешті це робити.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції гроші транзит

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