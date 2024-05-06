Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
В останній час усюди почало звучати слово «переговори»
Що думаю про ядерні навчання росіян.
В останній час усюди почало звучати слово «переговори». У нас. У них. На Заході. У США. У Китаї.
Всі роздумують, якими ці переговори мають бути?
Ми стоїмо на «формулі Зеленського». Росіяни всовують стамбульські домовленості.
Наша основна історія – це швейцарська конференція.
Основна задача росіян – зірвати цю конференцію і не дати можливість обʼєднати більшу частину світу.
Випробування ядерної зброї – це підняття ставок.
Що я особисто думаю? росіяни не хочуть переговори. Вони зараз знаходяться в трошки сильнішій позиції і хочуть спробувати наступати. Плюс, будуть чекати виборів у США. Є у них надія на Трампа.
Але впадати у паніку не треба.
Ми стоїмо. Завдяки нашій армії. Завдяки, у першу чергу, піхоті. Яка проявляє неймовірний героїзм.
Наше найголовніше завдання на це літо – витримати наступ росіян. Втримати території і нанести якомога більші втрати росіянам.
От поки що все так.
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