Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок

В останній час усюди почало звучати слово «переговори»

Що думаю про ядерні навчання росіян.

В останній час усюди почало звучати слово «переговори». У нас. У них. На Заході. У США. У Китаї.

Всі роздумують, якими ці переговори мають бути?

Ми стоїмо на «формулі Зеленського». Росіяни всовують стамбульські домовленості.

Наша основна історія – це швейцарська конференція.

Основна задача росіян – зірвати цю конференцію і не дати можливість обʼєднати більшу частину світу.

Випробування ядерної зброї – це підняття ставок.

Що я особисто думаю? росіяни не хочуть переговори. Вони зараз знаходяться в трошки сильнішій позиції і хочуть спробувати наступати. Плюс, будуть чекати виборів у США. Є у них надія на Трампа.

Але впадати у паніку не треба.

Ми стоїмо. Завдяки нашій армії. Завдяки, у першу чергу, піхоті. Яка проявляє неймовірний героїзм.

Наше найголовніше завдання на це літо – витримати наступ росіян. Втримати території і нанести якомога більші втрати росіянам.

От поки що все так.