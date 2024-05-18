Повстання на острові Нова Каледонія. До чого тут Азербайджан?
Місцеве населення Нової Каледонії проти того, що французи, які приїжджають, мають там великі права
В Тихому океані почались масові повстання канаків острова Нова Каледонія проти Франції. Франція ввела війська на острів. І намагається придушити протести.
(Канаки – це місцеве населення Нової Каледонії. Вони протестують проти того, що французи, які приїжджають, мають там великі права. Ну і борються за свою незалежність).
А тепер, найцікавіше, про це пишуть всі. За повстанням канаків стоїть… Азербайджан.
Зрозуміло, що вони не ініціювали все це повстання, але трошки допомагають. Грошима. Медіа. Може ще чимось.
Тепер ви спитаєте: навіщо Азербайджану підтримувати повстання проти Франції?
Відповідь знаходиться у Вірменії.
Франція найближчий союзник Вірменії. І займає дуже жорстку анти азербайджанську позицію.
Баку відповідає ось так. Наприклад в Баку є, так звана, «бакинська група», яка обʼєднує народи, які борються за незалежність від Франції. І ця група досить добре працює.
Зараз у Франції проблеми. Вони намагаються це вирішити.
До чого я?
До того, що світ змінюється. І нам потрібно вчитись. Коли я писав про те, що на Кубі працює дуже сильно російська розвідка, що там виробляють багато контенту для іспаномовного світу і все це коштує не так дорого.
Що робим ми? Та нічого.
Там навіть наше посольство працює ну як завжди. День вишиванки святкує. Да і все.
І так в усьому.
Нам потрібно мінятись. Нам потрібно ставати глобальними і діяти нестандартно. Не сидіти і чекати, коли за нас Чехія знайде снаряди, а самим трохи попрацювати.
Останні дні і місяці у мене думка лише одна: якість людей у владі не відповідають моменту.
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