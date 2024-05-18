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Олексій Гончаренко Народний депутат

Повстання на острові Нова Каледонія. До чого тут Азербайджан?

glavcom.ua
Протести в Новій Каледонії
фото з відкритих джерел

Місцеве населення Нової Каледонії проти того, що французи, які приїжджають, мають там великі права

В Тихому океані почались масові повстання канаків острова Нова Каледонія проти Франції. Франція ввела війська на острів. І намагається придушити протести.

(Канаки – це місцеве населення Нової Каледонії. Вони протестують проти того, що французи, які приїжджають, мають там великі права. Ну і борються за свою незалежність).

А тепер, найцікавіше, про це пишуть всі. За повстанням канаків стоїть… Азербайджан.

Зрозуміло, що вони не ініціювали все це повстання, але трошки допомагають. Грошима. Медіа. Може ще чимось.

Тепер ви спитаєте: навіщо Азербайджану підтримувати повстання проти Франції?

Відповідь знаходиться у Вірменії.

Франція найближчий союзник Вірменії. І займає дуже жорстку анти азербайджанську позицію.

Баку відповідає ось так. Наприклад в Баку є, так звана, «бакинська група», яка обʼєднує народи, які борються за незалежність від Франції. І ця група досить добре працює.

Зараз у Франції проблеми. Вони намагаються це вирішити.

До чого я?

До того, що світ змінюється. І нам потрібно вчитись. Коли я писав про те, що на Кубі працює дуже сильно російська розвідка, що там виробляють багато контенту для іспаномовного світу і все це коштує не так дорого.

Що робим ми? Та нічого.

Там навіть наше посольство працює ну як завжди. День вишиванки святкує. Да і все.

І так в усьому.

Нам потрібно мінятись. Нам потрібно ставати глобальними і діяти нестандартно. Не сидіти і чекати, коли за нас Чехія знайде снаряди, а самим трохи попрацювати.

Останні дні і місяці у мене думка лише одна: якість людей у владі не відповідають моменту.

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Джерело
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Теги: протест Азербайджан Франція

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Олексій Гончаренко

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