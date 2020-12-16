Замість «ковідного» в Україні з'явиться новий фонд: на що підуть гроші

Разумков попередив, що у новому фонді грошей буде менше, ніж в «ковідному»

Створення нового фонду анонсував спікер парламенту

В Україні для боротьби з коронавірусом і подоланням його наслідків буде створено спеціальний фонд. Гроші із нього виділятимуться на вакцинацію від хвороби та фінансову підтримку медиків.

Про це 16 грудня розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Торік був окремий фонд, який фінансувався для боротьби чи подолання наслідків коронавірусу. Наступного року кожне міністерство, яке безпосередньо долучене до боротьби з коронавірусом, матиме спеціальні програми для забезпечення існування держави всім необхідним», - розповів Разумков.

Зі слів голови Ради, із цього фонду гроші не будуть йти на різні напрямки, як було з «ковідним». Але в новому фонді грошей буде менше, ніж в «ковідному».

«Була велика дискусія: спочатку ми не планували створювати окремий фонд. То вчора після нарад і консультацій з представниками депутатських фракцій, урядовцями прийшли до того, що додатково буде створений спеціальний фонд. Фонд не буде «ковідний», як було раніше, коли гроші йшли на різні напрямки. З нового спецфонду фінансуватимуться конкретні питання. Кошти будуть направлятися на вакцинацію, боротьбу з коронавірусом, фінансову підтримку медиків», - підсумував Разумков.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України 14 грудня на позачерговому засіданні спрямував 6 мільярдів гривень до Фонду боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося, у Україні наступного року не планується створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено у 2020.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив долю коронавірусного фонду у наступному бюджеті. Він запевнив, що фонд був одноразовою історією і більше не потрібен.

Як вже зазначала народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт державного бюджету на 2021 рік не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків.