Олексій Гончаренко Народний депутат

Реальний шанс дотиснути Путіна

glavcom.ua
Путін чудово розуміє, що Трамп здатний на нестандартні рішення
фото: Reuters

Чому Путіну так терміново захотілося поговорити з Трампом

Можливо, зараз відкривається реальне вікно можливостей для припинення бойових дій. І ось чому.

Дуже показово, що вчорашній дзвінок Трампу був за ініціативою Путіна. І є для цього декілька причин:

1. Tomahawk

Американці обговорюють передачу Україні не лише крилатих ракет Tomahawk, а й наземних пускових систем Typhon – мобільних установок, здатних бити на сотні кілометрів.

Звісно, Трамп може і не погодитись, але може й погодитись. Путін чудово розуміє, що Трамп здатний на нестандартні рішення. Саме тому йому було так важливо поговорити ще до зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі.

2. Нафта

Як пише Reuters, Індія вже скоротила закупівлі російської нафти на 50%. США тиснуть – і через Моді, і через Китай.

Нафтові доходи РФ впали на 20%, удари по НПЗ тривають, дефіцит пального зростає. Без Індії – для Путіна це буде катастрофа. Тому не дивно, що він миттєво погодився на зустріч із Трампом у Будапешті – без затягувань і прелюдій, як це було раніше.

Але важливо: і Трамп зараз не захоче повторення Аляски, щоб поїхати з порожньою розмовою. У Кремлі це теж чудово розуміють. Відмовити Трампу буде складно. А значить – є шанс дотиснути Путіна. І, можливо, нарешті відкрити шлях до миру.

І до речі, про «Томагавки». За моїми даними, у Пентагоні вже готовий план щодо Tomahawk для України – не лише перелік ракет, а й варіанти розгортання та пріоритетні цілі. Тепер не дивно, чому Путіну так терміново захотілося поговорити.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
