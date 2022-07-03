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    Думки вголос

    Серед російських пропагандистів стався розкол

    Російський пропагандист Олександр Коц - Серед російських пропагандистів стався розкол
    Російський пропагандист Олександр Коц

    Російські «військори» звинувачують один одного в роботі на Україну

    Мовою оригіналу

    Опа-па! Несу вам интересные новости. По моим источникам, сейчас «военкоры» российской пропаганды раскололись.

    Грубо говоря, сейчас там 2 стороны. Обе обвиняют друг друга в работе на Украину. Все из-за частых прилетов по позициям рашистов как раз после визитов «журналистов» на их позиции. Среди таких «вестников» прилетов Коц, Пегов, и прочая шелуха от РТ и так далее.

    Было дело, даже российские и коллаборантские «вояки» записывали обращение с просьбой не пускать этих военкоров на позиции.

    Но приказ сверху приструнил такую самодеятельность. Что интересно, на стороне этих «профи военкоров» Соловьиный помет и вся его команда

    Как бы это не звучало, пусть ездят всякие Коцы на позиции. Раз командирам похрену на приветы от ВСУ после таких визитов, то така їх доля.

    Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Серед російських пропагандистів стався розкол