Серед російських пропагандистів стався розкол

Російські «військори» звинувачують один одного в роботі на Україну

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Опа-па! Несу вам интересные новости. По моим источникам, сейчас «военкоры» российской пропаганды раскололись.

Грубо говоря, сейчас там 2 стороны. Обе обвиняют друг друга в работе на Украину. Все из-за частых прилетов по позициям рашистов как раз после визитов «журналистов» на их позиции. Среди таких «вестников» прилетов Коц, Пегов, и прочая шелуха от РТ и так далее.

Было дело, даже российские и коллаборантские «вояки» записывали обращение с просьбой не пускать этих военкоров на позиции.

Но приказ сверху приструнил такую самодеятельность. Что интересно, на стороне этих «профи военкоров» Соловьиный помет и вся его команда

Как бы это не звучало, пусть ездят всякие Коцы на позиции. Раз командирам похрену на приветы от ВСУ после таких визитов, то така їх доля.

Джерело: Telegram-канал Олексія Гончаренка

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