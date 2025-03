«Вмієш сказати – вмій і змовчати». Що кажуть влучні й образні прислів’я про скандал у Білому домі

«Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»

Наші предки давали собі раду, доречно й тямущо характеризуючи той чи інший житейський процес. Без усяких лінгвістичних викрутасів творили влучні й образні прислів’я.

Приміром одне з них – «говорили-балакали – сіли, та й заплакали» (We were chit-chatting, than we sat down and began crying) – напрочуд точно ілюструє прикрий для України результат зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

Подумалось, що якби ті, хто готував українського президента до перемовин, запропонував би йому скористатись бодай кількома народними порадами, то висліди візиту до Вашинґтона були б іншими.

До прикладу:

«Видно пана по жупану»;

«По вбранню зустрічають, а по розуму проводжають»;

«У всякого Мусія своя затія»;

«Мудрому й дві слові досить»;

«Розумному кивни – він і здогадається»;

«Або розумне казать, або зовсім мовчать»;

«Млин меле – на борошно, язик меле – на біду»;

«Язиком багато не набудуєш»;

«Дурний язик – голові не приятель»;

«Язик до Києва доведе»;

«Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»;

«Удар забувається, а зле слово пам’ятається»;

«Хто часто кричить, того ніхто не слухає»;

«Не спитавши броду, не лізь у воду»;

«Зійшов ні в честь, ні в славу»;

«Нехай буде гречка, аби не суперечка!»;

«Вмієш сказати – вмій і змовчати»;

«Не до ладу сказати, то ліпше мовчати»;

«Пішов на бій – міцно стій»;

«Не заміряй на ходу, б попадеш у біду»;

«Гіркий світ, а треба жить»;

«Два коти в одному мішку не помиряться»;

«Борги пам’ятає не той, що бере, а той, що дає»;

«Хоч раз, та гаразд»;

«Думка за морем, а смерть за плечима»;

«Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха»;

«Не тримай яєць в однім кошику»;

«Голим задом їжака не задавиш»;

«Чути, відкіль вітер віє»;

«За поганим прикладом і сам споганишся»;

«Чия сила, того й воля»;

«Де відвага, там і перемога»;

«Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся»;

«Не касуй свого слова»;

«Будь пан, раз слово дав»;

«Добрі діла тихо ходять, а погані як дзвони дзвонять»;

«Щербата слава»;

«Хто б’ється, а в кого чуби тріщать»;

«Є каяття, та нема вороття»…

P. S.

2 березня Прощена неділя – останній день перед початком Великого посту. Це час для прощення, очищення серця та душі – «Простіть мене і я всіх Вас прощаю».