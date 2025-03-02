«Вмієш сказати – вмій і змовчати». Що кажуть влучні й образні прислів’я про скандал у Білому домі
«Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»
Наші предки давали собі раду, доречно й тямущо характеризуючи той чи інший житейський процес. Без усяких лінгвістичних викрутасів творили влучні й образні прислів’я.
Приміром одне з них – «говорили-балакали – сіли, та й заплакали» (We were chit-chatting, than we sat down and began crying) – напрочуд точно ілюструє прикрий для України результат зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.
Подумалось, що якби ті, хто готував українського президента до перемовин, запропонував би йому скористатись бодай кількома народними порадами, то висліди візиту до Вашинґтона були б іншими.
До прикладу:
- «Видно пана по жупану»;
- «По вбранню зустрічають, а по розуму проводжають»;
- «У всякого Мусія своя затія»;
- «Мудрому й дві слові досить»;
- «Розумному кивни – він і здогадається»;
- «Або розумне казать, або зовсім мовчать»;
- «Млин меле – на борошно, язик меле – на біду»;
- «Язиком багато не набудуєш»;
- «Дурний язик – голові не приятель»;
- «Язик до Києва доведе»;
- «Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»;
- «Удар забувається, а зле слово пам’ятається»;
- «Хто часто кричить, того ніхто не слухає»;
- «Не спитавши броду, не лізь у воду»;
- «Зійшов ні в честь, ні в славу»;
- «Нехай буде гречка, аби не суперечка!»;
- «Вмієш сказати – вмій і змовчати»;
- «Не до ладу сказати, то ліпше мовчати»;
- «Пішов на бій – міцно стій»;
- «Не заміряй на ходу, б попадеш у біду»;
- «Гіркий світ, а треба жить»;
- «Два коти в одному мішку не помиряться»;
- «Борги пам’ятає не той, що бере, а той, що дає»;
- «Хоч раз, та гаразд»;
- «Думка за морем, а смерть за плечима»;
- «Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха»;
- «Не тримай яєць в однім кошику»;
- «Голим задом їжака не задавиш»;
- «Чути, відкіль вітер віє»;
- «За поганим прикладом і сам споганишся»;
- «Чия сила, того й воля»;
- «Де відвага, там і перемога»;
- «Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся»;
- «Не касуй свого слова»;
- «Будь пан, раз слово дав»;
- «Добрі діла тихо ходять, а погані як дзвони дзвонять»;
- «Щербата слава»;
- «Хто б’ється, а в кого чуби тріщать»;
- «Є каяття, та нема вороття»…
P. S.
2 березня Прощена неділя – останній день перед початком Великого посту. Це час для прощення, очищення серця та душі – «Простіть мене і я всіх Вас прощаю».
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