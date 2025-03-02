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Олег Романчук Шеф-редактор журналу «Універсум»

«Вмієш сказати – вмій і змовчати». Що кажуть влучні й образні прислів’я про скандал у Білому домі

glavcom.ua
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«Вмієш сказати – вмій і змовчати»
Фото: Офіс президента

«Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»

Наші предки давали собі раду, доречно й тямущо характеризуючи той чи інший житейський процес. Без усяких лінгвістичних викрутасів творили влучні й образні прислів’я.

Приміром одне з них – «говорили-балакали – сіли, та й заплакали» (We were chit-chatting, than we sat down and began crying) – напрочуд точно ілюструє прикрий для України результат зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому. 

Подумалось, що якби ті, хто готував українського президента до перемовин, запропонував би йому скористатись бодай кількома народними порадами, то висліди візиту до Вашинґтона були б іншими.

До прикладу:

  • «Видно пана по жупану»;
  • «По вбранню зустрічають, а по розуму проводжають»;
  • «У всякого Мусія своя затія»;
  • «Мудрому й дві слові досить»;
  • «Розумному кивни – він і здогадається»;
  • «Або розумне казать, або зовсім мовчать»;
  • «Млин меле – на борошно, язик меле – на біду»;
  • «Язиком багато не набудуєш»;
  • «Дурний язик – голові не приятель»;
  • «Язик до Києва доведе»;
  • «Говори мало, слухай багато, а думай ще більше»;
  • «Удар забувається, а зле слово пам’ятається»;
  • «Хто часто кричить, того ніхто не слухає»;
  • «Не спитавши броду, не лізь у воду»;
  • «Зійшов ні в честь, ні в славу»;
  • «Нехай буде гречка, аби не суперечка!»;
  • «Вмієш сказати – вмій і змовчати»;
  • «Не до ладу сказати, то ліпше мовчати»;
  • «Пішов на бій – міцно стій»;
  • «Не заміряй на ходу, б попадеш у біду»;
  • «Гіркий світ, а треба жить»;
  • «Два коти в одному мішку не помиряться»;
  • «Борги пам’ятає не той, що бере, а той, що дає»;
  • «Хоч раз, та гаразд»;
  • «Думка за морем, а смерть за плечима»;
  • «Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха»;
  • «Не тримай яєць в однім кошику»;
  • «Голим задом їжака не задавиш»;
  • «Чути, відкіль вітер віє»;
  • «За поганим прикладом і сам споганишся»;
  • «Чия сила, того й воля»;
  • «Де відвага, там і перемога»;
  • «Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся»; 
  • «Не касуй свого слова»;
  • «Будь пан, раз слово дав»;
  • «Добрі діла тихо ходять, а погані як дзвони дзвонять»;
  • «Щербата слава»;
  • «Хто б’ється, а в кого чуби тріщать»;
  • «Є каяття, та нема вороття»…

P. S.

2 березня Прощена неділя – останній день перед початком Великого посту. Це час для прощення, очищення серця та душі – «Простіть мене і я всіх Вас прощаю».

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Теги: скандал США Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп

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