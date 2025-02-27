Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа

Андрій Козирєв назвав мету Кремля у російсько-американських переговорах

Російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче укладення мирної угоди, він веде власну гру, використовуючи прагнення президента США Дональда Трампа закінчити війну. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів російський міністр закордонних справ (1990-96) Андрій Козирєв.

Козирєв прокоментував зустріч російської і американської делегацій 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Колишній міністр охарактеризував представників російської делегації як «хороших професіоналів», проте наголосив, що реальних повноважень у них немає, адже вони повністю підконтрольні Путіну. А той, за словами Козирєва, «не хоче ніякого миру, або навіть перемир'я».

«Я їх знаю (представників російської делегації, – «Главком»). До того ж я їх просував (на посади), коли був міністром. Вони хороші професіонали, дипломати. Інша річ, що зі мною вони проводили одну політику, а після мене майже відразу перейшли на іншу. І тепер вони просто практично слуги Путіна. Вони виконують тільки його завдання, у них немає повноважень ні про що домовлятися. Тим більше, що Путін не хоче ніякого миру, або навіть перемир'я. Він погодився вести переговори, щоби улестити Трампа, а потім обдурити його. Тому що однією з його цілей, можливо, навіть найважливішою, є не тільки знищення і захоплення України, а й приниження Америки, підрив ролі США у світі, ролі НАТО, намагання посварити Європу із США», – розповів він.

Загалом, як зауважив Андрій Козирєв, російська делегація приїхала до Ер-Ріяду, аби «створити ілюзію серйозних переговорів»: «Трамп не розуміє, що Путін не хоче миру. Путін його (Трампа) намагається обдурити. Ось він (Путін) послав свого міністра на переговори, ніби як старається, готовий говорити, хоче миру. А насправді, він нічого не хоче. Вони (росіяни) на цих переговорах висунули абсурдні, абсолютно максималістські вимоги. Вони ні на сантиметр не відступили від своїх найагресивніших планів. Вони тільки хочуть, щоб Америка погодилася з цим планом. Трамп, ну, принаймні, поки, на це не йде, але в його голові крутиться: «Хто мені знову заважає, вдруге? Зеленський!». Ось вам і роздратування».

Щодо міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який очолював делегацію РФ, то Козирєв зауважив, що колись той був «нормальною, веселою людиною». Вони працювали разом близько п’яти років, але потім спілкування припинилося, і пояснити нинішню позицію колишнього колеги Козирєв не може: «Що з ним сталося, чому він зробив цей поворот на 180 градусів у своїх поглядах, я не знаю».

Взагалі, за умови повної лояльності до Путіна, наразі російським МЗС може керувати навіть двірник, – іронізує Андрій Козирєв. Головне, щоб це була людина без совісті: «Потрібно знайти того, хто скаже Путіну лише «так», і нічого більше».

Нагадаємо, зустріч американської та російської делегацій відбулася у Ер-Ріяді 18 лютого. США там представляли державний секретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець із питань Близького Сходу Стів Віткофф. Від російської сторони приїхали очільник МЗС РФ Сергій Лавров, помічник кремлівського ватажка Путіна Юрій Ушаков та гендиректор Фонду прямих інвестицій, колишній киянин Кирило Дмитрієв.

«Главком» писав, що Дмитрієв не був дуже відомою персоною в Україні, проте наразі відіграє важливу роль у оточенні Путіна. Зокрема, він «дослужився» до неформального статусу «кремлівського посильного».