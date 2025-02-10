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Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури
фото: Денис Шмигаль

НАБУ і САП у межах операції щодо корупції в Київраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали важливі угоди. НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки. Президент Румунії оголосив про відставку. Ніно Катамадзе може потрапити за ґрати? Суд у Грузії висунув звинувачення співачці. Насилля у театрі. Київ ухвалив рішення щодо режисера Білоуса.

«Главком» склав підбірку найголовнішого за 10 лютого, аби ви були в курсі новин:

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали важливі угоди

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигальна офіційних сторінках.

Так, підписання відбулося під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Зокрема, €16,5 млн банк виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода, за поясненням премʼєра, відкриває шлях для отримання €100 млн на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки

НАБУ і САП у межах операції «Чисте місто» щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. Про це повідомляють пресслужби відомств.

У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад $6,4 млн, €630 тис. євро та 800 тис. грн.

Президент Румунії оголосив про відставку

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що піде у відставку 12 лютого. «Щоб позбавити Румунію та її громадян від кризи, я подаю у відставку з посади президента Румунії. Післязавтра, 12 лютого, я піду з посади», – заявив політик.

Варто зазначити, що сьогодні, 10 лютого, опозиційні партії Румунії зареєстрували в парламенті питання про імпічмент Йоганніса. Румунський політик залишився на посаді довше визначеного терміну через перезапуск процедури виборів.

Ніно Катамадзе може потрапити за ґрати? Суд у Грузії висунув звинувачення співачці

У Кутаїсі (Грузія) 10 січня розпочався суд над девʼятьма учасниками акції протесту щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзії Амаглобелі. Серед них співачка Ніно Катамадзе. Про це повідомляють грузинські медіа.

У Кутаїському міському суді почали розглядати справу про адміністративне правопорушення щодо девʼятьох людей за 30-хвилинну акцію протесту перед будинком судді Малхаза Окропірашвілі в Кутаїсі через ув'язнення Мзії Амаглобелі.

Насилля у театрі. Київ ухвалив рішення щодо режисера Білоуса

Директора та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Мета цього кроку – забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів», – зазначила Ганна Старостенко.

За її словами, сьогодні, 10 лютого, у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулася зустріч з ініціативною групою. На заході обговорили подальші кроки, що будуть реалізовані спільно з керівництвом Департаменту культури КМДА.

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Теги: міністр партії фінансування Україна імпічмент президент місто Денис Шмигаль

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