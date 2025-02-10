Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця
Яйця у США продовжують дорожчати
фото: Patch

З грудня 2023 року по грудень 2024 року яйця у США подорожчали на 40% 

Стрімке зростання цін на курячі яйця в США, викликане спалахом пташиного грипу, змушує рітейлерів йти на екстрені заходи, а покупців переглядати свої фінансові можливості, а часом і йти на крайнощі. Про це пише BBC.

За останні два роки вартість яєць у Сполучених Штатах зросла в середньому на 65%, з них 40% припали на період з грудня 2023 року по грудень 2024 року.

Пташиний грип переслідує американських фермерів із січня 2022 року. За інформацією Associated Press, з початку епідемії по всій країні було знищено близько 145 млн курей та інших свійських птахів, причому не лише хворих, але й у профілактичних цілях. Наприкінці 2024 року спалах грипу загострився, і лише за два місяці – у листопаді-грудні – довелося позбавлятися приблизно 17 млн ​​птахів. В результаті ціна дюжини яєць категорії А за місяць підскочила із $3,65 до $4,15.

За прогнозами Міністерства сільського господарства, у 2025 році ціни на яйця зростуть ще приблизно на 20%, і останні два тижні ця тенденція вже сильно відчувається.

У ресторанів – свої проблеми

Національна асоціація ресторанів США (NAR) заявляє, що кризу особливо відчувають заклади громадського харчування.

Так, з понеділка мережа Waffle House, що базується в штаті Джорджія, яка має більше 2 тис. ресторанів по всій країні, змушена була ввести тимчасову надбавку в 50 центів на кожне яйце, що продається, через дефіцит цього продукту. «Відвідувачі та ресторани змушені приймати нелегкі рішення», – зізналося керівництво компанії в інтерв'ю CNN.

Мережа Waffle House, що спеціалізується на сніданках, подає своїм відвідувачам 272 млн яєць на рік, набагато більше, ніж будь-яких інших страв.

За словами представників NRA, такі заклади практично не мають вибору: або змінювати меню, або підвищувати ціни. Клієнтів кафе та ресторанів, яких не влаштовує націнка на яйця, готових приготувати собі омлет удома, у супермаркетах теж чекає неприємний сюрприз: яйця швидко змітаються з полиць навіть за завищеними цінами.

«Не хочу нести вам погану звістку, але нинішній стан справ затягується, – зізналася президент і генеральний директор World Egg Organisation Емілі Метц. – Доки не настане стійкий період, в який не буде зафіксовано випадків зараження пташиним грипом, ця гостра нестача яєць, на жаль, триватиме».

Не дивно, що яйця як дефіцитний товар уже потрапили до зору криміналітету. На початку лютого в Пенсільванії злочинці вкрали з фури, яка доставляла продукти в магазин Pete & Gerry's Organics, одразу 100 тис. яєць на суму $40 тис.

Яйця були викрадені прямо з вантажівки, припаркованої біля заводу компанії-виробника Pete & Gerry's Organics. Представники компанії заявили телеканалу CNN, що активно співпрацюють із правоохоронними органами для якнайшвидшого розкриття справи, проте подробиці розслідування поки не розголошуються.

Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

Читайте також:

Теги: супермаркет криза президент магазин харчування продукти гроші соціум США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск, Безос та Цукерберг сидітимуть разом із іншими відомими гостями на інавгурації
Три найбагатші людини світу відвідають інавгурацію Трампа
15 сiчня, 09:29
Національна поліція попередила про шахрайські схеми
Нацполіція попередила про нову схему шахрайства
19 сiчня, 01:49
IT-фахівці отримують найбільше грошей за свою роботу
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
28 сiчня, 09:51
Раніше австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) заявляла, що поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес
Один із світових банків заробляє мільйони на компаніях, що забезпечують армію РФ
3 лютого, 14:54
Заморожування фінансування для закупівлі озброєнь може стати реальністю для Києва
Призупинення допомоги США іншим країнам зашкодить Україні – WSJ
28 сiчня, 13:13
Іван Гаврилко та Дмитро Резвой перетинають Атлантичний океан на веслах задля реабілітації військових
Кинули виклик Атлантичному океану: як українці збирають кошти на реабілітацію військових
31 сiчня, 15:04
Молочна продукція в Нігерії не користується такою популярністю, як у країнах Європи
Скільки коштують молочні продукти в Україні та Нігерії: порівняння цін
31 сiчня, 19:31
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали
4 лютого, 03:31
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
Після заяв Трампа президент Панами погодився на важливе рішення
3 лютого, 09:32

Економіка

США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця
США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця
Трамп збирається скоротити бюджет Пентагону ‒ FT
Трамп збирається скоротити бюджет Пентагону ‒ FT
Ризик торгової війни: трейдери масово забирають золоті зливки з банку Англії
Ризик торгової війни: трейдери масово забирають золоті зливки з банку Англії
Україна може сама заробити на свій захист, якщо ЄС та США посилять санкції проти Росії – Глассман
Україна може сама заробити на свій захист, якщо ЄС та США посилять санкції проти Росії – Глассман
Країни Балтії відключилися від російської енергосистеми
Країни Балтії відключилися від російської енергосистеми
Британський політик розповів, чому країна стрімко прямує до банкрутства
Британський політик розповів, чому країна стрімко прямує до банкрутства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
19K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
13K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
12K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
9224
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua