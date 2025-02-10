США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця

З грудня 2023 року по грудень 2024 року яйця у США подорожчали на 40%

Стрімке зростання цін на курячі яйця в США, викликане спалахом пташиного грипу, змушує рітейлерів йти на екстрені заходи, а покупців переглядати свої фінансові можливості, а часом і йти на крайнощі. Про це пише BBC.

За останні два роки вартість яєць у Сполучених Штатах зросла в середньому на 65%, з них 40% припали на період з грудня 2023 року по грудень 2024 року.

Пташиний грип переслідує американських фермерів із січня 2022 року. За інформацією Associated Press, з початку епідемії по всій країні було знищено близько 145 млн курей та інших свійських птахів, причому не лише хворих, але й у профілактичних цілях. Наприкінці 2024 року спалах грипу загострився, і лише за два місяці – у листопаді-грудні – довелося позбавлятися приблизно 17 млн ​​птахів. В результаті ціна дюжини яєць категорії А за місяць підскочила із $3,65 до $4,15.

За прогнозами Міністерства сільського господарства, у 2025 році ціни на яйця зростуть ще приблизно на 20%, і останні два тижні ця тенденція вже сильно відчувається.

У ресторанів – свої проблеми

Національна асоціація ресторанів США (NAR) заявляє, що кризу особливо відчувають заклади громадського харчування.

Так, з понеділка мережа Waffle House, що базується в штаті Джорджія, яка має більше 2 тис. ресторанів по всій країні, змушена була ввести тимчасову надбавку в 50 центів на кожне яйце, що продається, через дефіцит цього продукту. «Відвідувачі та ресторани змушені приймати нелегкі рішення», – зізналося керівництво компанії в інтерв'ю CNN.

Мережа Waffle House, що спеціалізується на сніданках, подає своїм відвідувачам 272 млн яєць на рік, набагато більше, ніж будь-яких інших страв.

За словами представників NRA, такі заклади практично не мають вибору: або змінювати меню, або підвищувати ціни. Клієнтів кафе та ресторанів, яких не влаштовує націнка на яйця, готових приготувати собі омлет удома, у супермаркетах теж чекає неприємний сюрприз: яйця швидко змітаються з полиць навіть за завищеними цінами.

«Не хочу нести вам погану звістку, але нинішній стан справ затягується, – зізналася президент і генеральний директор World Egg Organisation Емілі Метц. – Доки не настане стійкий період, в який не буде зафіксовано випадків зараження пташиним грипом, ця гостра нестача яєць, на жаль, триватиме».

Не дивно, що яйця як дефіцитний товар уже потрапили до зору криміналітету. На початку лютого в Пенсільванії злочинці вкрали з фури, яка доставляла продукти в магазин Pete & Gerry's Organics, одразу 100 тис. яєць на суму $40 тис.

Яйця були викрадені прямо з вантажівки, припаркованої біля заводу компанії-виробника Pete & Gerry's Organics. Представники компанії заявили телеканалу CNN, що активно співпрацюють із правоохоронними органами для якнайшвидшого розкриття справи, проте подробиці розслідування поки не розголошуються.

Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.