Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів

Російський уряд планував зустріч із однією з компаній, щоб обговорити шляхи повернення в Росію

Після активізації перемовин між США та Росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За повідомленням видання, російський уряд планував зустріч, щоб обговорити шляхи повернення західних компаній в Росію. Урядовці питали у телефонні розмові, чи зацікавлена компанія у потенційному поверненні.

Сама компанія, яку не називають, повідомила, що поки що занадто рано обговорювати повернення своїх торгових марок. Однак її представник сказав: «Цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості».

За оцінками Київської школи економіки, за три роки повномасштабної війни іноземні компанії зазнали щонайменше $167 млрд прямих збитків, включно зі списаннями та судовими рішеннями, що призвели до часткової конфіскації активів.

Активи американських компаній, зокрема ExxonMobil, JPMorgan та Universal Beverages, були арештовані на суму понад $4 млрд, причому на американські групи припадає близько третини загальних втрат західних компаній.

Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів.

«Багато з них пережили болісний і дорогий процес відходу, оскільки Москва запровадила зростаючі збори, правила і тиск з метою продажу певним впливовим покупцям. У певний момент дві великі транснаціональні компанії, які намагалися вийти з Росії – Carlsberg і Danone – зазнали конфіскації свого російського бізнесу державою», – йдеться у статті.

Незважаючи на це, люди, які працюють з компаніями, що залишили Росію, кажуть, що після того, як Вашингтон і Москва провели переговори в Саудівській Аравії цього місяця, вони побачили зростаючий інтерес до повернення – нібито саме з боку США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України. За словами Трампа, переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися. Президент США впевнений, що Путін не буде відновлювати війну в Україні, якщо вдасться досягти перемир’я.

До слова, дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що стратегія Трампа нагадує хід Ніксона у 1970-х роках, коли президент США змінив курс і вибудував відносини з Китаєм, щоб послабити союз між Китаєм і СРСР, що призвело до значних змін у глобальній політиці та економічному розвитку Китаю.