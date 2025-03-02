Скандал з костюмом. Нові деталі провокації проти Зеленського

Браян Ґленн, який поставив Зеленському питання про костюм, є бойфрендом однієї з найбільш одіозних республіканок в Конгресі

Американське видання Axios з посилання на «два безпосередньо обізнані джерела» написало про те, що причиною роздратування президента США Дональда Трампа міг стати одяг українського колеги. Як відомо, вашингтонські перемовини 28 лютого зірвалися через обмін різкими репліками, які прозвучали з вуст Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Ймовірно, іще на початку зустрічі Трамп був налаштований упереджено щодо свого візаві.

Зустрічаючи Зеленського на ганку Білого дому, Трамп зауважив, що той «причепурився». Вочевидь, це був сарказм, адже український президент не «чепурився» – він прибув у звичному для себе мілітарному одязі. Єдиним, що міняється в одязі президента є колір. Цього разу Зеленський вдягнув комплект не кольору хакі, а чорний. «Одним невеликим, але не менш важливим фактором, який дратував Трампа, був той факт, що Зеленський не одягнув костюм», – зазначило Axios.

У виданні наголосили: у Білому домі Зеленському цілком прозоро натякнули на те, що стиль слід змінити і що Трамп воліє його бачити у звичайному діловому костюмі. Проте Зеленський посмів «не послухатися», і на цей «непослух» під час прессконференції звернув увагу один з журналістів.

Браян Ґленн запитав Зеленського, чи має той костюм. Президент України запевнив Ґленна, що має, але одягне його після війни. На це питання можна було б не звертати уваги, якби не особа самого Ґленна. Бо це – не рядовий медійник, і його репліка перед початком перемовин була не випадковою.

Що відомо про Браяна?

Сайт Story Genius пише про Ґленна таке. Він є кореспондентом у Білому домі від консервативного видання «Голос реальної Америки» (Real America’s Voice). Ґленн здобув популярність у медійних колах, які прихильнсть до Трампа – журналіст відомий своїм тісним зв’язком із президентом Америки. Йому медійник забезпечує ексклюзивні інтерв’ю та сприятливе висвітлення подій, до яких дотичний Трамп.

До потрапляння у пул Трампа, Ґленн працював у місцевих новинах, зокрема репортером на WFAA-TV у Далласі, штат Техас.

Про особисте життя Ґленна відомо те, що він підтримує стосунки з Марджорі Тейлор Грін, конгресвумен від Республіканської партії Джорджії. «Їхнє партнерство ще більше підвищило його авторитет у політичній та медійній сферах», – зауважує Story Genius.

Браян + Марджорі = кохання скриншот: Story Genius

Отож, Браян Ґленн, який прозябав собі у Техасі, нині відпрацьовує потрапляння на Капітолійський пагорб. І, можливо, робить це за методичками, продиктованими його пасією – Марджорі Тейлор Грін. А це та пані, яка заслуговує на окрему увагу.

«Мирна угода, угода про корисні копалини – публічна суперечка Трампа та Зеленського заморозила все між їхніми країнами» – із таким заголовком вийшла стаття у виданні, де працює Браян Ґленн скриншот: Real America’s Voice

А що ми знаємо про Марджорі Тейлор Грін?

Марджорі Грін з 2020 року представляє Джорджію у Палаті представників США; це одна з найбільш одіозних республіканок в Конгресі. Ультраправа україноненависниця – назвати її можна і так. Втім, її скандальність не вичерпується нападами лише на Україну та українців. Марджорі Тейлор Грін взагалі робить неприпустимі заяви – часто ксенофобські та расистські. За що її вже позбавляли як посад у Конгресі, так і доступу до соцмереж.

Український читач може пам’ятати цю даму завдяки ініційованому нею голосуванню за відставку Майка Джонсона, її однопартійця та спікера Палати представників США. Це було навесні 2024 року, коли Грін фактично шантажувала Джонсона, погрожуючи дати хід своєму клопотанню, якщо спікер погодиться розблокувати розгляд безпекової допомоги Україні у будь-якому форматі.

Також Грін у подкасті War Room, який веде Стів Беннон, заявляла про те, що Україна переслідує християн. Свою брехню вона супроводила фото та відео зруйнованих Росією українських церков.

«Це війна проти християнства. Українська влада атакує християн. Росія цього не робить. Вони не атакують християнство. Насправді схоже, що вони захищають його», – віщала подруга Ґленна Тейлор Грін скриншот: x.com/AccountableGOP

Раніше вона також заявляла про те, що:

Революція Гідності була державним переворотом;

У 2022 році Україна «спровокувала» Росію;

Допомога Україні припиниться, як тільки до влади в США прийдуть республіканці;

Байден веде «проксі-війну з Росією в Україні»;

Британський міністр закордонних справ Джеймс Кемерон «може поцілувати її в дупу» – так вона відреагувала на заклик Кемерона допомогти Україні

Додамо, що Грін була серед 19 республіканців, які звернулися Джо Байдена з вимогою про припинення «необмеженої допомоги Україні Сполученими Штатами Америки».

Крім цього, вона:

Заперечувала Covid-19, щеплення та прирівнювала вимогу носити маски до переслідуванням євреїв під час Голокосту;

Є різкою противницею не лише абортів, але й контрацептивів;

Виступала проти рівності прав ЛГБТ+;

Виступала проти руху Black Lives Matter, порівнюючи його з Ку-клукс-кланом і називала його «найпотужнішою національною терористичною організацією»;

Є активісткою руху QAnon, який об'єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з Трамп збирається викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої буцімто причетні лідери Демократичної партії США, які поклоняються Сатані.

Між іншим, ця «скрєпна» прихильниця «традиційних цінностей» ще донедавна була заміжньою, і, ймовірно, ще у такому статусі «закрутила» роман із Браяном Ґленном. Ця пара дещо нагадує дуети російських пропагандистів Ольги Скабєєвої – Євгена Попова та Маргарити Симоньян – Тиграна Кеосаяна. Якби не вашингтонська «прописка», меседжі першого американського подружжя було б складно відрізнити від того, що поширюють їхні російські друзі.

Наталія Лебідь, «Главком»