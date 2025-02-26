У Харкові дрон влучив у багатоповерховий будинок

Внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали дві особи

У місті зафіксовано три прильоти у Шевченківському та Київському районах

Вночі, 26 лютого, окупанти атакували Харків безпілотниками. Є прильоти та постраждалі. Про це інформує «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, у Харкові зафіксовано три прильоти у Шевченківському та Київському районах.

Пізніше міський голова повідомив про удар БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі міста. Внаслідок цього постраждали дві особи.

Раніше ми писали, що у Київській області є постраждала та руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі у Київській області сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків.

Крім того, постраждала 19-річна дівчина. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні.

Нагадаємо, Буданов заявляв, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.