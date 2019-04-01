Економіка виборів: чому все має бути добре
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Розсилка
Кілька тез після ночі підрахунку голосів
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1. Люди всегда склонны верить в то, что будущее всегда будет лучше, чем настоящее.
2. Вера в лучшее будущее связывается со знаковыми событиями в истории. Выборы президента являются подобным знаковым рубежом.
3. Изменение власти практически всегда ассоциируется с новыми возможностями для будущего. «Новый слуга народа» - не важно, кто им будет после второго тура – сможет ли туда прорваться Тимошенко или Бойко, которые настаивают на том, что часть их голосов была украдена и именно они должны «войти в схватку» с Зеленским – дает нам СИГНАЛ о том, что снова открывается новое «окно возможностей». Эти ожидания не обязательно рациональные, но они будут иметь место.
4. Экономика – это не только цифры. Это еще и ожидания. И ожидания способны творить чудеса. Достаточно вспомнить скачки инвестиционной активности во время Ющенко (реформы не делались, а инвестиции росли). Даже незначительные позитивные подвижки будут сопровождаться мультипликационным эффектом.
5. От умения нового президента «оседлать» эти ожидания «прекрасного будущего», возникающие у экономических агентов, зависит и возможность ускорения экономического развития страны.
6. Позитивных сигналов для экономических агентов может быть достаточно много (і) цивилизованная передача власти (ii) широкая поддержка населения (iii) «обновление крови» правящего класса.
7. Никакой дисбалансировки экономической ситуации не произойдет. Возможные отклонения будут представлять из себя ни что иное, как увеличенную временную волатильность и не более того.
8. Интрига о возможных результатах второго тура постепенно исчезает. Возникает новая интрига – кто будет премьером в новой конфигурации. Шансы есть у многих (включая и Гройсмана). И даже это – несмотря на уже начавшиеся «военные действия» участников процесса – дает поводы для оптимизма.
Улыбайтесь, дамы и господа!
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Зеленський Володимир Олександрович30.40%
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Порошенко Петро Олексійович16.10%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.20%
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Бойко Юрій Анатолійович11.50%
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Гриценко Анатолій Степанович7.10%
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Смешко Ігор Петрович6.00%
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Ляшко Олег Валерійович5.20%
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Вілкул Олександр Юрійович4.30%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.70%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.60%
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Шевченко Олександр Леонідович0.50%
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Балашов Геннадій Вікторович0.20%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.20%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.20%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.20%
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Тарута Сергій Олексійович0.20%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.10%
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Мороз Олександр Олександрович0.10%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.10%
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Петров Володимир Володимирович0.10%
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Кривенко Віктор Миколайович0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Бондар Віктор Васильович0.10%
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Богословська Інна Германівна0.10%
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Безсмертний Роман Петрович0.10%
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Каплін Сергій Миколайович0.10%
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Журавльов Василь Миколайович0.10%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.10%
Джерело: блог Олега Устенка