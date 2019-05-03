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    Думки вголос

    Президент Зеленський - надія для громадян і вирок для архаїчного режиму

    • Олег Устенко

      Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Президент Зеленський - надія для громадян і вирок для архаїчного режиму
    Володимир Зеленський

    Політекономічні тези

    Мовою оригіналу

    1. В декабре 2017 года в 49-50 номере «Зеркала недели» в свое статье «2018 год: политэкономические заметки» я предупреждал, что «ничегонеделание» в 2018 году неизбежно может вытолкнуть в 2019 году на поверхность политиков совершенно разного толка — варьирующих в спектре от твердой руки и тоталитаризма до неолибералов. Вот цитата 2017 года: "Предсказать сейчас достаточно сложно. Но для теперешнего политического класса — при любом раскладе — это будет означать абсолютное фиаско. Для них любая комбинация, кроме консервации ситуации, плоха, а именно эта самая консервация невозможна. Значит, в среднесрочной перспективе прогноз по Украине относительно оптимистичен. Пусть и высокорискован". 

    2. Я еще раз подтверждаю свой прогноз, сделанный в 2017 году. Тем более, что он уже сбывается. Во-первых, нового и совершенного «нетрадиционного» украинского Кеннеди по имени Зеленский мы уже получили. Зеленский-Кеннеди уже начинает выполнять важнейшую миссию. Он возвращает веру в то, что народ может рассчитывать на лучшее и более справедливое будущее. Но для того, чтобы сделать «сказку былью» он должен трансформироваться в Зеленского-Рейгана и обеспечить для страны реальный прорыв. Достаточно послушать выступление Рейгана в 1982 году в конгрессе США и сравнить страну с той, которую он в 1989 передал Бушу, для того, чтобы убедиться в том, что неразрешимых экономических задач не бывает. Во-вторых, фиаско существующего политического класса уже наступило. Процесс его «низложения» может оказаться более длительным и более опасным, чем могло было бы быть. По причине и (і) войны, и (іі) слишком глубокого уровня проникновения интересов политического класса в жизни той части граждан, которые обслуживают интересы этого самого класса «власть имущих». Однако процесс уже запущен и остановить его невозможно. И я еще раз подтверждаю свою идею 2017 года «…Карфаген будет разрушен, а народ сможет вырваться из объятий прошлого».

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    3. Совсем скоро мы обязательно увидим усиление конвульсий архаичной системы, контролирующей страну. У нее земля уходит из под ног. То, что должно было обеспечить экономический прорыв одной из наиболее конкурентоспособных и одной из наиболее потенциало-емких экономик бывшего Советского Союза еще в 90-х, было «съедено» олигархической системой. Той олигархической системой, которая во время своего становления давала возможность родиться тем, без кого она не могла бы существовать и тем, кто не мог бы существовать без нее. К сожалению, за более чем четверть века новейшей экономической истории Украины, слишком много игроков было втянуто в процесс. Слишком много теряют те, кто был втянут в него. Речь не только об олигархах. Речь не столько об олигархах. Речь о том, кто в них заинтересован. А они есть как внутри страны, так и за ее пределами. 

    4. Зеленский-Рейган – это усиление конкуренции. Конкуренции глобальной. Конкуренции внутри того вида, который уже находится на относительно неплохом и «хлебном» месте. Речь идет, например, о тех, кто зарабатывает на размещении украинских долговых обязательств на рынках. А ведь это компании, которые получают миллионные комиссионные на подобного рода операциях. Именно поэтому они всегда «дружат» с властью и несмотря на театрально декларируемую позицию по необходимости наличия конкуренции не очень бы хотели с ней реально столкнуться. Речь идет, например, о тех, кто владеет масс-медиа и привык «облизывать» власть для того, чтобы потом получить преимущества по другому и вполне осязаемому денежному направлению. Речь идет, например, о тех, кто утверждает, что таких «качественных менеджеров для государственной компании нам днем с огнем не найти и гражданам надо отдавать себе отчет в том, что это не граждане делают одолжение нанимая на работу этих дорогостоящих «спецов», а «спецы» спускаются к нам с небес и соглашаются на многомиллионные зарплаты». Увеличение конкуренции покажет, что таких «спецов» не так уж и мало. Список «заинтересованно-сопротивляющихся» можно продолжить и дальше. 

    5. Конкуренция – является драйвером для экономического роста. Плохое состояние украинской экономики сейчас и крайняя ее непривлекательность, выражающаяся в более чем голодном текущем инвестиционном пайке, сыграют, в конце концов, позитивную роль. Даже абсолютно незначительный прирост инвестиций может вывести страну на траекторию высокоскоростного роста. Колоссальная неэффективность во всем не требует - по крайней мере на начальных этапах - изобретения инновационных подходов к ее увеличению. В неэффективных системах самые примитивные - по глобальным меркам -позитивные изменения способны давать колоссальный эффект. 

    6. Инвестор активно приходит на старте реформ. У него очень простая логика. По мере улучшения бизнес климата в стране, стоимость активов в ней увеличивается. Для обеспечения максимально возможного выигрыша в капитализации вход должен быть совершен на этапе начала долгосрочного тренда роста. 

    7. Украина в состоянии обеспечить свой рывок в светлое будущее…хотя риски – невероятно высоки.


    Джерело: блог Олега Устенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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