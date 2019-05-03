Зеленський після інавгурації відразу почне готуватися до саміту Україна-ЄС — Данилюк



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За словами радника новообраного президента, це буде один з перших кроків Зеленського на посаді президента України

Новообраний президент Володимир Зеленський після інавгурації почне готуватися до саміту Україна-ЄС. Про це заявив член команди Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу в Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

За словами радника новообраного президента, це буде один з перших кроків Зеленського на посаді президента України.

Також Данилюк додав, що в липні відбудеться конференція в Торонто, де буде обговорюватись, допомога країн-партнерів України у просуванні реформ.

За словами радника, у цій події, ймовірно, візьме участь Зеленський.

Як зазначив ще один радник Зеленського, Руслан Рябошапка, на зустрічах з європейськими партнерами у Брюсселі обговорювалося і питання звільнення українських військовополонених моряків та всіх українців, які «перебувають в заручниках у російської сторони».

«Це теж є одним із пріоритетів, у тому числі, на зовнішньополітичному напрямку разом із відновленням ефективної роботи в рамках нормандського формату і повернення наших полонених», - сказав Рябошапка.

Як повідомлялося, радники обраного президента Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка на запрошення європейської сторони взяли участь у засіданні політико-безпекового Комітету ЄС та провели низку двосторонніх зустрічей з зовнішньополітичними радниками, зокрема, президента ЄК Жан-Клода Юнкера, президента Європейської Ради Дональда Туска, з представниками команд європейських комісарів.

У зустрічі також брали участь 28 послів країн Євросоюзу. Радники представили програму команди обраного президента, зокрема, у продовженні реформ та розв'язанні проблем безпеки, включаючи енергетичну безпеку України.