Про деякі аспекти воєнного стану і економічну ситуацію

Олег Устенко Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Олег Устенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: UaPost

Інвестори не приходять у випадках введення воєнного стану

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1. Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним.

2. Пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год.

3. Без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране вероятнее всего будет нарушена.

4. Введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Абсолютно логично – «что толку говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные – гасить пожар!»

5. Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна – «все для нужд фронта». Родина в опасности. Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 год – в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны. Тот бюджет «ночного бдения», который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, и того который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ и стать военным бюджетом.

6. Если находится в логике все для фронта, то естественно ожидать сокращения всех программ направленных на необоронные цели – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат и т.д.

7. Логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой долей вероятности не удовлетворит международные финансовые институции. Без закачки валюты по статье международные кредиты финансовая стабильность рискует быть нарушена. Украина должна будет пойти на заморозку выплат по всем имеющимся внешним обязательствам. Страна столкнётся с форс-мажором – военных действий.

8. НБУ должен будет поступиться частью своей независимости – как минимум на период военных действий.

9. Заимствования на внешних рынках капитала, которые и на позапрошлой неделе были невероятно дорогими (о чем я писал и говорил на прошлой неделе) станут вообще невозможными.

10. Плановый и выстраданный дефицит бюджета в 2% ВВП, в условиях военного положения либо придётся вообще убрать, либо фондировать за счет внутренних заимствований. Внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придётся сокращать невоенные расходы.

11. Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх – становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд. долларов (что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет.

12. Давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в еще более сложную ситуацию пенсионный фонд и бюджет в целом.

13. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для реколибровки на мирную жизнь.

Надеюсь, что эти рассуждения будут полезны при принятии нелегких решений. Да поможет нам БОГ!

Джерело: блог Олега Устенка

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