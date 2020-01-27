Монголія та Киргизстан закрили кордон із Китаєм через коронавірус



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У Монголії поки не зафіксували жодного випадку захворювання новим коронавірусом

Монголія закрила всі пункти перетину з Китаєм, а Киргизстан - наземний кордон

У Монголії закрили усі пункти перетину кордону з Китаєм, а у Киргизстані закрили наземний кордон із Китаєм, щоб завадити розповсюдженню коронавірусу.

Як повідомляє Time, 27 січня Кабмін Монголії також призупинив заняття в університетах, школах і дитячих садках до 2 березня, щоб завадити розповсюдженню вірусу.

Наразі в країні не зафіксували жодного випадку захворювання новим коронавірусом.

Редакція «Радіо Свобода» в Киргизстані інформує, що прем’єр-міністр Мухаммедкали Абилгазієв заявив, що наземний кордон з Китаєм для людей та продуктів закрили ще 23 січня, але повідомили про це тільки зараз.

Він додав, що з 22 січня на всіх пунктах пропуску через кордон людей, які прибувають у Киргизстан із Китаю перевіряють тепловізорами, щоб виявити тих, у кого висока температура. 24 січня також заборонили ввозити в Киргизстан м’ясо з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Водночас, в Укрпошті запевнили, що коронавірус через посилки не передається.

Як повідомлялося, прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.