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    Думки вголос

    День народження унікального театру: без стін, даху, вікон і дверей, але завжди повна хата людей

    • Олег Вергеліс

      Театральний критик

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Кицюня&raquo; &ndash; дуже чорна комедія &laquo;Дикого&raquo; - День народження унікального театру: без стін, даху, вікон і дверей, але завжди повна хата людей
    «Кицюня» – дуже чорна комедія «Дикого»

    «Дикий» і свійські. Перша п’ятирічка театру, в якому ви побачите те, чого більше не знайдете ніде

    10 лютого популярному столичному «Дикому театру» виповнилось п’ять років. Перша п’ятирічка театру полетіла стрімко і подарувала місту і світу низку гучних вистав та інформприводів. 

    Є нагода згадати п’ять факторів успішності цього театру

    1. Насамперед, потужна енергетика двох «електростанцій»: Ярослави Кравченко та Макса Голенка. На цих двох, загалом, і тримається театр без стін, без даху, без вікон, без дверей, хоча завжди повна хата людей. 

    Дикий театр: засновниця і директор Ярослава Кравченко та головний режисер Максим Голенко
    Дикий театр: засновниця і директор Ярослава Кравченко та головний режисер Максим Голенко

    2. Поміркований рух «всупереч». Попри свою назву, цей театр не тяжіє до крайніх форм сценічного радикалізму і рухається, загалом, помірковано, іноді навіть озираючись, не бажаючи розгубити потенційну аудиторію, а намагаючись примножити її. 

    4.Нестандартне репертуаре меню. Те, чого більше не знайдете ніде. І тут на кожен товар є свій покупець. Деякі тексти Макдонаха, Бушара, Ворожбит, Ченського – тільки і тільки у Дикому. 

    5. Актори у новому сценічному безкомплексному «дикому» вимірі. Штатні актори київських репертуарних театрів у «Дикому» здирають з себе звичну іноді зів’ялу шкіру і разюче оновлюються.

    «Віталік» – одна з найжорсткіших та найжиттєвіших вистав «Дикого», адже на бекґраунді життя Віталіка відбуваються доленосні для країни події. У ролях: Андрій Кронглевський та Олексій Доричевський
    «Віталік» – одна з найжорсткіших та найжиттєвіших вистав «Дикого», адже на бекґраунді життя Віталіка відбуваються доленосні для країни події. У ролях: Андрій Кронглевський та Олексій Доричевський

    Є і «фірмові» актори «Дикого». Такі талантища, як Доричевський, Усов. А ще там є магнетизм «забороненого плоду». Це те, чим грається театр, розробляючи репертуарні теми – актуальні, резонансні, медійні, контраверсійні. Концентрат таких тем в одній з кращих вистав «Дикого» – «Віталік», який є відверто сповіддю вже теперішнього «втраченого покоління». 

    Успіхів і аншлагів у всі подальші «п’ятирічки»!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: культура театр Ярослава Кравченко
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