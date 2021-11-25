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    Думки вголос

    Страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Чи втримається президент на другий термін? - Страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський
    Чи втримається президент на другий термін?
    фото: Офіс президента України

    Керівнику НАБУ колись впаяли «корупцію» за те, що він відпочив за кошти друга

    Чи міг Єрмак менш пафосно і не за кошт платників податків відсвяткувати власний ювілей?

    Безумовно, що так. Як і не обов’язково було в перші місяці на державній посаді пересідати з Тойоти на S-клас за перші «зароблені».

    Міг, але зробив як зробив.

    До речі, керівнику НАБУ впаяли «корупцію» за те, що він відпочив за кошт тоді друга в звичайному лісовому господарстві.

    Навіть страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський за завдання збитків під час незаконного відпочинку в державній резиденції, прийому гостей, гулянки і використання гелікоптерів ДСНС за кошт платників податків.

    Ще якщо, не приведи Господи, виявиться, що цей гелікоптер міг врятувати смертельно хворих у сільській місцевості. Міг, але не врятував, бо перевозив державні дупи і факи…

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: ДСНС Володимир Зеленський розслідування гелікоптер Андрій Єрмак вагнергейт
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    Страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський