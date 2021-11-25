Страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський
Керівнику НАБУ колись впаяли «корупцію» за те, що він відпочив за кошти друга
Чи міг Єрмак менш пафосно і не за кошт платників податків відсвяткувати власний ювілей?
Безумовно, що так. Як і не обов’язково було в перші місяці на державній посаді пересідати з Тойоти на S-клас за перші «зароблені».
Міг, але зробив як зробив.
До речі, керівнику НАБУ впаяли «корупцію» за те, що він відпочив за кошт тоді друга в звичайному лісовому господарстві.
Навіть страшно уявити, за якою статтею підуть Єрмак і Зеленський за завдання збитків під час незаконного відпочинку в державній резиденції, прийому гостей, гулянки і використання гелікоптерів ДСНС за кошт платників податків.
Ще якщо, не приведи Господи, виявиться, що цей гелікоптер міг врятувати смертельно хворих у сільській місцевості. Міг, але не врятував, бо перевозив державні дупи і факи…
Джерело: блог Володимира Омеляна