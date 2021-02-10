Чому в Росії на вулицях не видно прихильників Путіна?

Ніде вже не ризикують сказати росіянам правду, що зніматися вони будуть в роликах за Путіна

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На протесты выходит мало народу – если смотреть в масштабах страны. Вот и пресс-секретарь президента говорит, что много народу – это те, кто голосуют за Путина. Но если этих людей так много, а протестует жалкая кучка, почему же эту кучку все-таки видно, ради нее перекрывают города и переводят «забрала» на круглосуточную службу, а любителей Путина не видать?

Если отечество в опасности, если страна окружена неприятелем, если весь мир сбрендил от желания раздербанить нашу родину на части, почему же народ не показывает свою гражданскую позицию, не выходит тысячами и тысячами на митинги, образуя людские моря и реки? Когда веришь и любишь – должен же ты хоть как-то свои чувства проявлять!

Но народ наш, двадцать лет восторгаясь деятельностью Владимира Владимировича, восторгается без огонька, продавливая задницей диван, пока оппозиция развивает всякую движуху.

Попытки создать альтернативную картинку предпринимали не раз. Мобилизация бюджетников с помощью предложений, от которых трудно отказаться, заканчивалась тем, что участники путингов разбегались по домам ровно через минуту после завершения акции – как разбегаются они ровно через минуту после окончания рабочего дня в каком-нибудь офисе, а в ближайших помойках регулярно находили одинаковые фабричные плакаты, портреты и прочий унылый креатив.

Сколько народу пришло бы на все эти гулянки, если бы явка была реально добровольной – боюсь даже представить. Вот и в Администрации президента побоялись. И решили чуток схитрить.

В Москве студентам-юристам сказали, что будут снимать видео по случаю успешной борьбы с ковидом. Это не совсем правда, но не беда. Студентов-тимирязевцев заманили любовью к нашему флагу-триколору, в Волгограде народ поснимали с работы, чтобы поддержать клип группы «Любэ» в память Сталинграда, в Белгороде надо было станцевать к 23 февраля. Нигде не рискнули сказать людям правду, что сниматься они будут в роликах за Путина.

Чего скрывать? Зачем врать? Все же любят президента – неужели не придут на съемки? Вот сторонники Навального прямо говорят, что они против Путина – и народ выходит против. А здесь правда вскрывается только при монтаже.

Что касается самих роликов, то порадовали они прежде всего тех, кто получил заказ на съемки. Жирные бюджеты – отрада художника! Народ пригнали, дроны подняли, работягам одинаковые чистые костюмы выдали. Цеха фабричные отмыли – стали как новенькие, такие бы в жизни еще увидеть, а не только в рекламе. Да и сами работяги в некоторых видео больше похожи на артистов областных театров, которые всегда рады подработке.

Это кино. Во всех смыслах. А на протестах снимают на телефон. С грязью, с криками, с кровью, с матом. Так гораздо больше похоже на жизнь. И никто не претворяется.

Джерело: Эхо Москвы

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