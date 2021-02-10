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    Закриття трьох телеканалів. ЗМІ оприлюднили новий план Медведчука

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    Канали &laquo;112 Україна&raquo;, NewsOne, Zik зараз заблоковані - Закриття трьох телеканалів. ЗМІ оприлюднили новий план Медведчука
    Канали «112 Україна», NewsOne, Zik зараз заблоковані
    Фото з відкритих джерел

    Кум Путіна вирішив створити єдиний канал, із журналістів заблокованих ЗМІ зроблять співзасновників

    Замість закритих телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал. Про це повідомляє видання «Вести», опублікувавши внутрішній документ, який зараз поширюють серед співробітників цих телеканалів.

    Зазначається, що керівництво медіахолдингу вирішило зареєструвати новий телеканал, змирившись із тим, що указ президента Володимира Зеленського оскаржити найближчим часом не вдасться.

    «Зараз ми маємо намір створити новий канал зі всіма вами як його засновниками. Це означає, що вже на наступному тижні буде створена нова компанія, заснована членами колективу «112 Україна», NewsOne та Zik. Засновниками нового каналу в рівних частках можуть стати всі без винятку співробітники незаконно закритих каналів, які виявлять таке бажання», – повідомив президент медіахолдингу «Новости» Єгор Бенкендорф.

    Листівка, яку поширюють серед журналістів «112 Україна», Zik та NewsOne
    Листівка, яку поширюють серед журналістів «112 Україна», Zik та NewsOne

    Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ Путін політика журналіст
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