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    Думки вголос

    Підозрюваних в отруєнні Скрипалів в Росії зроблять депутатами Держдуми

    • Антон Орехъ

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    Підозрюваних в отруєнні Скрипалів в Росії зроблять депутатами Держдуми

    На російський депутатський корпус очікує нове поповнення

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    Если увидишь в Лондоне двух мужчин с флаконом женской туалетной воды, изображающих непринужденность, лучше перейди на другую сторону улицы. Эти лица прекрасны тем, что сколько на них не смотри – все равно не запомнишь. Эти лица разные, а мужчины – как близнецы. Это и есть высокий класс. Таких и берут в специальные службы. Некоторые мужчины с неописуемыми лицами потом становятся даже президентами. А некоторые могут пойти в депутаты.

    Была же в недавней истории еще одна прекрасная пара добрых самаритян – Луговой и Ковтун. Англичане подозревали, что эти два джентльмена отравили Литвиненко. Россия вписалась за двойняшек, как за родных, а Луговой с Ковтуном отрицали даже то, о чем их еще не успели спросить. В результате Луговой стал депутатом. И одним из любимых моих героев. Потому что прославился благодаря преступлению, которого не совершал. И депутатом стал за убийство предателя, которого не убивал. Ничего другого, достойного депутатства в его карьере не было, но значок он имел и в комитете заседал – по безопасности. А заодно получил на пиджак медаль «За заслуги перед Отечеством».

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    Так что теперь ждем в депутатском корпусе пополнения другими достойными кандидатами. Мы пока не знаем, как их зовут. Александр Петров и Руслан Боширов или Баширов – это, видимо, названия, а не имена. Надо же что-то в документах написать. Но в наше время установить личность человека не очень трудно – даже если у него лицо пассажира метро. И когда настоящие имена назовут, то Россия скажет, что эти парни ни в чем не виноваты: «Мы не знаем, кто они, но знаем, что они никого не травили». Потом, рано или поздно, обнаружатся и они сами. И тоже скажут, что ни в чем не замешаны, а в Лондоне были… просто потому, что у них были… да какие угодно дела. Бизнес, туризм, футбол – а в Солсбери просто погулять поехали перед отлетом в Москву.

    Будет много шума. И для нашей пропаганды оживление дела Скрипалей – просто подарок. Меню надо обновлять, а все предыдущие заряды уже разрядились. И, в конце концов, Петров и Боширов станут известны каждой домохозяйке в России, а там и новые выборы в Думу подоспеют. Уверен, что в партии Жириновского найдется еще пара вакансий для Охотного Ряда и тогда у них будет целая тройка вместе с Луговым. Три безобидных богатыря, которые и пальцем никого не тронули, но все предатели родины при этом передохли… Впрочем, нет. Передохли не все. Скрипалей наша Нина Риччи не поразила. Паленые духи быстро выветриваются. Но все равно, в депутаты Петрова и Боширова взять нужно. Только в отличие от Лугового посадить не в комитет по безопасности, а в комитет по здравоохранению.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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