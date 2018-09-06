Кремль ставив ультиматум Захарченку напередодні його ліквідації - екс-бойовик «ДНР»



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Олександр Тимофєєв (Ташкент) з'явився на похороні Захарченка 2 вересня

Колишній бойовик вважає, що саме Ташкент міг мати стосунок до смерті Захарченка

Напередодні смерті Олександра Захарченка у Кремлі дали строк ватажку «ДНР», щоб він вирішив проблему, яка має ім'я та призвище – «міністр» доходів і зборів Олександр Тимофєєв (Ташкент).

Про це повідомив екс-бойовик «ДНР» Денис Лотов, який зараз живе у Росії, передає Depo.Донбас.

За його словами, цього літа у Захарченка з'явилися серйозні проблеми у Москві якраз через діяльність Ташкента у Донецьку, який «втратив береги»: привласнював майно, віджимав, зконцентрував на собі більшість фінансових потоків.

«Близько місяця тому Захарченку у Москві була поставлена умова вирішити проблему, у якої є ім'я та призвище. І уся суть претензій до політики Захарченка була пов'язана якраз з Тимофєєвим. Було дано місяць на вирішення проблеми, Захарченко відстояв Тимофєєва, що, мовляв він виправиться, наведе лад і скарг на нього більше не буде. Але звісно нічого не виправилося, продовжилися усі ці віджими», - сказав Ломов.

Також він наякнув, що саме Ташкент міг мати стосунок до смерті Захарченка.

«Він (Ташкент - ред.) замовляв столик, за який вони з Захарченком сіли у кафе («Сепар» - ред). У потрібний час Захарченко опинився у потрібному місці. І підозріло, що Ташкент не дуже постраждав у цьому вибуху, хоча постраждало багато випадкових людей», - каже Ломов.

Також він зазначив, що Ташкент вдавав з себе то мертвого, то важко постраждалого, але таки з'явився на похороні Захарченка.

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.