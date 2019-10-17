Путінський режим тепер відбиратиме дітей у активістів, які ходять на протестні акції?

У Росії правосуддя безсистемне і безглузде, як кийок омонівця

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Прекрасна вообще сама ситуация. То есть суд на полном серьезе рассматривает возможность лишения родительских прав только за то, что мама с папой пошли на митинг с ребенком. Это происходит в стране, где тысячи детей ежедневно подвергаются домашнему насилию. Где дети реально живут в бомжатниках, в алкогольных притонах, в собачьих будках, питаются отбросами, не ходят в школу и одеты в лохмотья. И при этом их так называемые родители имеют все права, а органы опеки реагируют через раз.



По какой-то странной причине, отобрать детей у наркоманов, алкашей, проституток в России не так-то просто. Зато суд мгновенно собирается и азартно исследует, с какой же целью эти либералы повели детей на акцию! В качестве ремарки, я замечу, что, конечно, не стоило бы так делать. Потому что с маленькими детьми в местах массового скопления народу в Москве в принципе рискованно находиться. Тем более когда полиция и Рогвардия в любой момент способны создать угрозу жизни здоровью кому угодно, в произвольном порядке. Могут запросто переломать ноги случайным прохожим, примеры чему все мы помним.



И вот станут они кого ни попадя дубасить, начнется давка — а там маленькие дети. Я понимаю, что у вас есть гражданская позиция, но поберегите в первую очередь собственных детей от дубинок государства. Однако суд не исследует источник опасности. Дети же подверглись опасности, верно? Какой же была эта опасность, откуда она возникла? Суд вообще не волнуют дети. Суду важен повод. Интересен новый ракурс в преследовании за гражданскую активность. Срок за кидание пустой пластиковой бутылки – вот вам, штраф за простой автобусов и закрытие ресторана – нате. А тут еще и дети! Обвинение заботится о детях, но не думает о том, что для ребенка страшнее: один раз с родителями оказаться на митинге или на всю жизнь остаться сиротой при живых маме и папе? Сейчас весы качаются из стороны в сторону. Кого-то милуют, кого-то казнят. Одних отпускают вовсе, зато ловят новых. Семье Хомских милостиво позволили растить детей дальше, но строго предупредили и взяли под наблюдение. Значит ли это, что в аналогичной ситуации у другой семьи детей не отнимут? Ничего это не значит! Правосудие бессистемно и безразборно, как дубинка омоновца. И детей надо беречь в первую очередь от этого.

Джерело: Эхо Москвы

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