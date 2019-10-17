Берлін і Париж заявили про прогрес у реалізації Мінських угод



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У ЄС підтвердили свою прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу

Німеччина та Франція, підкреслюється у заяві, разом працюють задля миру та стабільності

Франція та Німеччина привітали «позитивні зрушення» в реалізації Мінських угод та сподіваються на досягнення прогресу під час саміту Нормандської четвірки.

Про це йдеться у розміщеній на сайті федерального канцлера ФРН спільній заяві двох держав за підсумками засідання урядів обох країн в Тулузі в середу.

«Ми вітаємо останні позитивні зрушення в імплементації Мінських угод та сподіваємось на наступну зустріч у «нормандському форматі» в Парижі, яка повинна досягти прогресу у вирішенні конфлікту на сході України», - йдеться у заяві.

Сторони вчергове підкреслили свою позицію, що анексія Криму Росією є незаконною.

Водночас вони підтвердили свою прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями.

Німеччина та Франція, підкреслюється у заяві, разом працюють задля миру та стабільності, поєднанні переконанням, що дипломатія та міжнародне право мають першорядне значення для тривалих рішень складних криз, що впливають на європейську безпеку.

Нагадаємо, 15 жовтня у Мінську не погодили нову дату розведення сил.

Заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».