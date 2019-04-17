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    Думки вголос

    Радіти пожежі в Нотр Дам можуть тільки негідники і релігійні фанатики

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Радіти пожежі в Нотр Дам можуть тільки негідники і релігійні фанатики

    У запалі кожен може сказати, що «це бог покарав» і «так їм і треба», але насправді - це лише балаканина

    Мовою оригіналу

    Простите великодушно, но иногда неживые предметы бывает жальче, чем живых людей. Как и миллионы других, я когда-то был в Париже, и с тех давних уже времен у меня остались фотографии Собора, которые в один вечер стали историческими снимками – потому что такого Нотр Дама уже не будет. Когда люди плачут и молятся, стоя на набережной или глядя на кадры пожара на экране за тысячи километров от огня, они ведь жалеют не камни. На их глазах гибнут собственные воспоминания и личные эмоции.

    Да мы ведь и близких когда теряем, на самом деле жалеем в первую очередь самих себя, потому что с человеком уходит и часть нашей собственной жизни. Радоваться пожару в Нотр Дам могут только идиоты и религиозные фанатики. Говорить, что нас это не касается, потому что Нотр Дам – он де Пари, а не де Моску – не меньший идиотизм. Потому что такие вещи могут формально находиться где угодно, а принадлежат, на самом деле, всему человечеству. И парижский пожар – это такая же катастрофа для всего мира, как гибель статуй Будды в Афганистане или мавзолеев Тимбукту в Мали от рук террористов и безумцев. С той разницей, что в Париже злой умысел не доказан и не факт, что вообще был.

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    И не нужно здесь искать знамения и перст судьбы. В запале всякий может сказать, что «это бог наказал» и «так им и надо», а по здравому разумению – это болтовня. Беда не выбирает. Пожары, стихийные бедствия, несчастные случаи могут случиться где угодно, с кем угодно и страдают не только плохие люди, но и очень достойные. И даже если кому-то не нравится, как живет сейчас Франция – причем здесь Собор, который стоит семь веков? Он, конечно, будет восстановлен и конечно, будет уже другим. Но для меня не перестанет быть шедевром. Я всегда с особым чувством бываю в пригородах Питера и вхожу в эти знаменитые дворцы. В них не осталось почти ничего с тех времен, когда их строили. Варварство войны уничтожило прежнюю красоту. Но какой же фантастический труд и талант вложили те люди, которые смогли всё это восстановить – иногда имея под рукой только очень приблизительные описания!

    Восстановить Собор Парижской Богоматери – это вызов для современных мастеров и художников и это повод для самых разных людей в мире объединиться и помочь долларом, евро или рублем – да, в конце концов просто словами поддержки тем, для кого этот пожар стал личной бедой, тем кто спасал Нотр Дам от огня и тем, кто в ближайшие годы будет возвращать его к жизни. А если кому-то обязательно нужны символы, то возрождение Собора тоже можно будет считать символом.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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