Сенатор: Трамп висував вимоги Зеленському, в Україні боялися їх ігнорувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатор Кріс Мерфі нещодавно зустрічався з президентом України

Сенатор Мерфі зазначив, що порадив Зеленському ігнорувати вимоги представників Трампа

Президент США Дональд Трамп через свого адвоката Рудольфа Джуліані висував вимоги президенту Володимиру Зеленському.

Про це у себе в Twitter повідомив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським.

За його словами, він обговорив з президентом України несподіване припинення допомоги США та «недоречні вимоги», які передавали представники Трампа.

«Очевидне питання, яке задавали в Києві, чи пов’язані ці дві речі. Під час нашої зустрічі Зеленський явно не пов’язував їх, але він був ДУЖЕ (орфографію збережено, - ред) занепокоєний через припинення допомоги і ДУЖЕ поінформований щодо розмов, які Руді Джуліані вів з його командою», - розповів сенатор.

Мерфі зазначив, що порадив Зеленському ігнорувати вимоги представників Трампа. За його словами, президент України з цим погодився.

Сенатор додав, що не знає, які саме це були вимоги.

«Але мені було зрозуміло, що українські чиновники занепокоєні наслідками ігнорування вимог Джуліані», - написав він.

Мерфі наголосив, що Конгрес США не може ігнорувати ситуацію, коли президент через свого офіційного представника просить уряд іноземної держави «накопати» бруд про його політичних опонентів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

До слова, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: Громадське