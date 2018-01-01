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    Думки вголос

    Путін програв. У Росії не розуміють, що робити з Україною

    Про те, як у Росії міняється ставлення до питання України
    В Україні набув чинності гучний закон щодо деокупації Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях»), який викликав різку критику з боку Росії. Зараз в Росії, наскільки я розумію, тема України
    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Сьогодні, 10:04
    • Розсилка
    Чому вже можна говорити, що президент РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні...
    Фото: EPA/UPG
    Чому вже можна говорити, що президент РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні...

    Про те, як у Росії міняється ставлення до питання України

    В Україні набув чинності гучний закон щодо деокупації Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях»), який викликав різку критику з боку Росії.

    Зараз в Росії, наскільки я розумію, тема України «охолоджується». Зрозуміло, що Путін там зазнав поразки, за великим рахунком. Україна як ніколи далека від Росії. Тому тема України - не виграшна для Путіна. Хоча й вибори призначили на 18 березня, дату, яка пов'язана з Кримом (вибори президента РФ призначені на річницю анексії півострова, - «Апостроф»), але схоже, що ця тема видихалася - її намагаються зажувати, прибрати, зробити вигляд, що її не існує. Тому що немає відчуття, що Володимир Володимирович Путін в Україні якісь великі подвиги вчинив. Настає розчарування. Тому те, що відбувається в Україні, тут якось мляво висвітлюється або не висвітлюється зовсім.

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    Мені здається, міжнародні відносини (навколо України) вступили у фазу якогось проміжного, підмороженого стану, коли ніяких різких кроків не відбувається. А ті кроки, які трапляються, - не на користь Путіну. Тому Росія дистанціюється від цієї проблематики взагалі. А в цілому, напевно, важливо, що в законі там прописано, що відбувся факт агресії. І на міжнародному рівні це давно зрозуміли та прийняли як певну самоочевидність. А в Росії намагаються про це не говорити, ніби цього й немає.

    Ні Україна, ні Росія не мають серйозних можливостей загострювати відносини і, судячи з усього, не мають бажання.

    Я, звичайно, не можу сказати, що в Кремлі думають про цей закон. Але пафосне переможне ставлення зникло. Мені здається, що там відчувають тиск із боку розчарованої патріотичної громадськості (а таких в РФ, напевно, щонайменше 25% населення), яка чекала на відродження Радянського Союзу та «приєднання» Донбасу. Ці люди дуже розчаровані, і для Кремля це теж велике розчарування.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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