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    Думки вголос

    Хто стане президентом? Це Ваш вибір

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Розсилка
    Хто стане президентом? Це Ваш вибір

    І фанати Зе, і фанати По повинні відмахатися від тих людей, які не підтримують жодного

    Парадоксальні, одначе, вибори.
    У випадку з По: цвіт нації голосує за цвіль нації.
    У випадку з Зе: майбутнє нації голосує за малоросійство.

    У випадку з По: зашугані виборці волають про неприпустимість змін у країні, яка того нагально потребує.

    У випадку з Зе: одержимі змінами виборці готові навіть державність поставити на кон, лиш би не лишалося так, як є.

    У випадку з По: виборці готові пробачити все, навіть те, за що стріляти мало.
    У випадку з Зе: виборці впритул не бачать порожнього місця.

    У випадку з По: коли тебе припекло по повній, то, ясна річ, можна і на телебачення без запрошення припертись, і роздавати інтервю навіть районним радіам. А от коли ти був на вершині, то за 5 років – 3 прес-конференції й інтервю лише обраним ЗМІ з числа ахметовських і кононенківських. Коли тебе припекло, то можна й закон про імпічмент пообіцяти, і ліквідацію ОДА. А де раніше був ці 5 років?

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    У випадку з Зе: заради хайпу чимскоріше вловити всі виклики сучасності - скасування недоторканності, імпічмент, відкриті списки, податкова амністія, втома від війни. Слова та й голос, більш нічого. Йому би розмальовки розмальовувати.

    Я інше хочу сказати.
    Не існує такого поняття, як пропалий голос. Перемагає той, хто набере більше голосів. І все. Від того, що ти не підтримаєш жодного – комусь із цих двох ні прибавиться, ні відніметься. Кожен із них набирає лише свої голоси. Хто проти обох – той не допомагає і не шкодить нікому. Бо рахуються лише голоси за, а не проти. 

    Позиція «проти обох» - це світоглядна позиція, а не електоральна. Ті, хто не підтримують жодного, мають право збоку оцінити, хто з двох несприйнятних істот набере більше.

    Я це до того, що і фанати Зе, і фанати По повинні відмахатися від тих людей, які не підтримують жодного. Поміряйтеся силами між собою і агітуйте невизначених. А тих, хто принципово проти обох, маєте лишити в спокої й намотати собі на вус: ці люди мають право не йти на компроміс із собою. Вони мають право не вестися (вкотре) на ганебну технологію меншого зла. Бо коли мародер раптом перетворився в покірну овечку, а клоун раптом прокинув у собі державника - о ні, шановні, це не гоже. Це огидно. Це ні в які ворота. Оберіть, шановні співвітчизники, кого вам хочеться – це ваше невід'ємне право. А наше (тих, хто проти обох) - бути голосом ПРОТИ навіть тоді, коли решті вуха поЗАкладало.

    Повторюю: неучасть у голосуванні чи псування бюлетеня НЕ РОБИТЬ когось із двох переможцем. Роблять ваші голоси ЗА. Це - ВАША відповідальність, відповідальність голосувальників ЗА. Хто має свого кандидата (не важливо, чи вимушеного, чи стовідсоткового) - той прошу дуже на вибори. Хто не має - той не лукавить. І, повірте, це - найважче. 
    Другий тур - це вихід на арену тих, хто за. Бажаю успіху.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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