За даними організаторів, на дебати Порошенка і Зеленського зібрались 20 тис. людей (фото)



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Петро Порошенко на НСК «Олімпійський»

Прес-секретар Порошенка підкреслив, що поліція применшує кількість тих, хто зібрався сьогодні на стадіоні

14 квітня на НСК «Олімпійський» прийшли близько 20 тис. людей, щоб подивитися на дебати кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Про це прес-секретар чинного президента Святослав Цеголко повідомив у Фейсбуці.

«Насправді українців, які вимагають дебатів від кандидата Зеленського, набагато більше», - підкреслив Цеголко.

На його думку, поліція применшує кількість тих, хто зібрався сьогодні на стадіоні.

Як відомо, за ініціативою Петра Порошенка дебати між кандидатами в президенти мали відбутися на НСК «Олімпійський» 14 квітня. Тим часом команда опонента наполягає на проведенні дебатів на НСК «Олімпійський» 19 квітня, тому Володимир Зеленський сьогодні не прийшов. Замість дебатів, які не відбулись, Петро Порошенко провів на стадіоні прес-конференцію.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував своєму супернику Петру Порошенку провести дебати не на телеканалі, а на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився і в свою чергу запропонував дату – 14 квітня о 14:14.Зеленський відмовився і наполягає на даті 19 квітня, коли по закону дебати мають проводитись на Суспільному.