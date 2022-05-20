Чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard

Чехія отримає від Німеччини 15 сучасних танків Leopard 2 замість радянських Т-72, які передала нашим захисникам

Німеччина поставить Чехії 15 сучасних танків Leopard 2 замість радянських Т-72, які Прага передала Збройним силам України. Про це повідомила у Twitter голова Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну – тепер через обмін із Чехією: Німеччина надає їй 15 танків Leopard 2A4. Бундесвер також бере на себе навчання чеських солдатів», – йдеться у повідомленні.

У межах програми «Рінгтауш» Берлін прагне допомогти країнам-союзницям перекинути свої запаси радянських озброєнь до України.

«Цей обмін – ще один хороший приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією. Чехи постачають їй важке озброєння, а «дірки», що утворилися, ми латаємо танками Leopard 2», – заявила Ламбрехт.

Донедавна на озброєнні чеської армії було 30 модернізованих танків T-72M4Cz (деякі з яких нині проходять подальшу модифікацію) та близько 10-20 Т-72М1 в активному резерві. Ще щонайменше кілька десятків танків Т-72 перебували на зберіганні на території Чехії.

Нагадаємо, що британські високоточні ракети Brimstone, які отримала Україна, можуть сильно змінити ситуацію на полі бою. Це ракети класу «повітря-земля» і «земля-земля», здатні вражати всі відомі типи броні.