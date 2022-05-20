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    Чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard

    Радянський танк&nbsp;Т-72 - Чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard
    Радянський танк Т-72
    фото з відкритих джерел

    Чехія отримає від Німеччини 15 сучасних танків Leopard 2 замість радянських Т-72, які передала нашим захисникам

    Німеччина поставить Чехії 15 сучасних танків Leopard 2 замість радянських Т-72, які Прага передала Збройним силам України. Про це повідомила у Twitter голова Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт.

    «Ми продовжуємо підтримувати Україну – тепер через обмін із Чехією: Німеччина надає їй 15 танків Leopard 2A4. Бундесвер також бере на себе навчання чеських солдатів», – йдеться у повідомленні.

    У межах програми «Рінгтауш» Берлін прагне допомогти країнам-союзницям перекинути свої запаси радянських озброєнь до України.

    «Цей обмін – ще один хороший приклад того, як ми допомагаємо Україні в її мужній боротьбі з російською агресією. Чехи постачають їй важке озброєння, а «дірки», що утворилися, ми латаємо танками Leopard 2», – заявила Ламбрехт.

    Донедавна на озброєнні чеської армії було 30 модернізованих танків T-72M4Cz (деякі з яких нині проходять подальшу модифікацію) та близько 10-20 Т-72М1 в активному резерві. Ще щонайменше кілька десятків танків Т-72 перебували на зберіганні на території Чехії.

    Нагадаємо, що британські високоточні ракети Brimstone, які отримала Україна, можуть сильно змінити ситуацію на полі бою. Це ракети класу «повітря-земля» і «земля-земля», здатні вражати всі відомі типи броні.

    Теги: росія окупанти Німеччина Міноборони війна Чехія навчання Україна Берлін окупація #stoprussia
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    Чехи передали Україні радянські танки: лататимуть «дірки» німецькими Leopard