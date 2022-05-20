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    Думки вголос

    Про підготовку бійців в теробороні

    Українці мають проявляти більше самостійності - Про підготовку бійців в теробороні
    Українці мають проявляти більше самостійності
    фото: ЗСУ

    Триває 86-й день повномасштабної війни

    Мене дещо дивують скарги окремих ТрОшників на те, що їх-де не навчили воювати на третій місяць ескалації.

    Водночас, я знаю, що в низці частин ТрО справді відбувається триндець зразка 2014-го року. І що там справді командування, в найкращому разі, вайлувате.

    Але є два моменти.

    Момент перший: навіть вайлувати командування часто можна попинати та все ж змусити проводити тренування.

    Момент другий. Так сталося, що низку навичок можна опанувати і без нього. Зараз, з одного боку, безліч людей, що готові провести навчання з того ж такмеду. З іншого – безліч інформації про те, як використовувати те чи інше озброєння. Так, воно не замінить бойового досвіду, але може стати у нагоді. Навчитися користуватися тим самим NLAW можна і з відеороликів. Основи тактики чи банальні принципи пристрілки стрілецької зброї можна взяти й з підручників, які гугляться за хвилини, а в низці випадків не гріх і в статути зазирнути.

    Так, це не зробить з вас Рембо, але дасть вам більше розуміння, ніж було у багатьох з тих, хто відстояв країну у 2014 році.

    І так, навіть якщо вам сьогодні відмовили у військоматі, це не означає, що ви вже на війну не потрапите. Наші хлопці зараз б'ються, як леви, але вони виснажуються та несуть втрати. Рано чи пізно потрібне буде поповнення, і в нього можете потрапити й ви. Навіть раптово.

    Краще готуватися до цього заздалегідь, а не розстраюватися (с), що держава не встигла зробити з вас рекса перед відправкою в бій. Бо так справді може статися.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна держава навчання Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Про підготовку бійців в теробороні