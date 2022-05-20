Перегрупування російських сил на Донбасі призведе до їх виснаження – британська розвідка

З території заводу «Азовсталь» вийшли близько 1,7 тисячі українських військових

Рашисти після остаточного захоплення Маріуполя, ймовірно, перекинуть свої сили для посилення інших наступальних операцій на Донбасі. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

За оцінкою розвідки, з території заводу «Азовсталь» вийшли близько 1,7 тисячі українських військових. Скільки їх ще лишається на заводі – невідомо.

«Стійкий український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати. Це може бути тривалим процесом, якщо робитимуть ретельно», – йдеться у звіті.

Також у розвідці припустили, що перегрупування російських сил призведе до їхнього виснаження. «Російське командування, однак, зазнає тиску, щоб демонстративно досягти оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар (позивний «Калина») зробив заяву щодо місця перебування командування полку. До слова, «Червоний хрест» відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».