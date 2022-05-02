Петиція про візи для росіян набрала необхідну кількість підписів
Тепер петицію мають направити на розгляд президента Володимира Зеленського
фото з відкритих джерел
Громадяни РФ поки не потребують віз для в’їзду в Україну, однак це може змінитися
Петицію до президента щодо візового режиму з Росією має розглянути глава держави. Вона набрала понад 25 тис. голосів.
«Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на територію України», – йдеться в тексті петиції, розміщеній на сайті глави держави.
Тепер її мають направити на розгляд президента Володимира Зеленського.
Петиція була створена 11 лютого, її автором є Микита Мазура. Наразі вона набрала 25102 голосів із 25 тис. необхідних.
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