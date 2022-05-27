ФСБ накопичує підрозділи на кордонах з Україною

Росіяни беруть Кримський міст під посилену охорону

Керівник прикордонної служби ФСБ РФ генерал армії Володимир Кулішов завив про посилення прикордонних підрозділів на кордоні з Україною «через обстріл та артилерійські удари». Його слова цитують російські ЗМІ, де він розказує, що Україна начебто обстрілює російських прикордонників та «залякує» прикордонні території.

За його словами, «з метою припинення озброєних провокацій та забезпечення прикордонної безпеки на кордоні з Україною підрозділи прикордонних органів посилено резервами, розгорнуто додаткові тимчасові прикордонні пости».

Кулішов додав, що серед актуальних завдань ФСБешників наразі – це охорона Кримського мосту, інших «стратегічно важливих об'єктів» окупованого росіянами півострова, а також безпека «суб'єктів морської економічної діяльності в акваторії Чорного та Азовського морів».

«Прикриття загрозливих напрямків здійснюється укрупненими прикордонними нарядами на бронетехніці та з груповою зброєю», – сказав перший заступник директора ФСБ.

Далі Кулішов заявив, що з 2014 року до лютого 2022 року «українською стороною здійснено понад 40 антиросійських акцій на державному кордоні».

Кулішов додав, що «українські радикали» начебто намагаються потрапити до Росії під виглядом біженців. За його словами, потік біженців із України «суттєво зріс».

«З середини лютого до Російської Федерації пропущено понад мільйон двісті тисяч російських та українських громадян», – каже перший заступник директора ФСБ.

Тим часом окупанти вивезли із Мелітополя в Крим ще 20 фур із зерном.

Крім того окупанти перекинули з Криму до Мелітополя колону військової техніки.

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