Сєвєродонецьк: кількість загиблих зросла, під обстрілами залишаються тисячі людей

Окупанти не прорвались у місто, але продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії

Війська агресора продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та намагатися прорвати оборону. Як розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, у місті залишається приблизно 12-13 тисяч цивільних жителів.

Він зазначив, що росіяни не прорвались у місто, але продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії.

«Сьогодні (26 травня – ред.) точились досить жорсткі бої за оборону міста. У нас є гаряча точка – це готель «Мир», у який зайшла російська ДРГ. Протягом дня (26 травня – ред.) її намагались звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли», – сказав Стрюк

Продовжуються обстріли на трасі Бахмут – Лисичанськ. За словами очільника міста, рухатись трасою можливо, але небезпечно. Попри обстріли з Сєвєродонецька намагаються евакуювати цивільних. 26 травня вдалося вивезти до Лисичанська 12 людей. Організувати евакуацію складно через відсутність зв'язку.

Загалом у місті залишається 12-13 тисяч людей, які зазвичай ховаються у підвалах житлових будинків. Наразі, за словами Стрюка, пошкоджено 85-90% житлових будинків міста. 60% будинків потребуватимуть капітального відновлення.

З початку війни у Сєвєродонецьку поховали приблизно 1 500 людей: це і загиблі, і померлі власною смертю. За минулу добу від російських обстрілів у місті загинули четверо цивільних, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. Крім того, а ще 11 багатоповерхівок та один приватний будинок пошкоджені у Сєвєродонецьку.

Загалом по області відомо про загибель сімох людей (включно з Сєвєродонецьком): один – у Комишувасі, двоє – у Гірському (упродовж тижня), а зруйновано – ще 50 будинків.

Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.