  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сєвєродонецьк: кількість загиблих зросла, під обстрілами залишаються тисячі людей

    Росіяни продовжують обстрілювати Луганщину - Сєвєродонецьк: кількість загиблих зросла, під обстрілами залишаються тисячі людей
    Росіяни продовжують обстрілювати Луганщину
    фото з відкритих джерел

    Окупанти не прорвались у місто, але продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії

    Війська агресора продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк та намагатися прорвати оборону. Як розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, у місті залишається приблизно 12-13 тисяч цивільних жителів.

    Він зазначив, що росіяни не прорвались у місто, але продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії.

    «Сьогодні (26 травня – ред.) точились досить жорсткі бої за оборону міста. У нас є гаряча точка – це готель «Мир», у який зайшла російська ДРГ. Протягом дня (26 травня – ред.) її намагались звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли», – сказав Стрюк

    Продовжуються обстріли на трасі Бахмут – Лисичанськ. За словами очільника міста, рухатись трасою можливо, але небезпечно. Попри обстріли з Сєвєродонецька намагаються евакуювати цивільних. 26 травня вдалося вивезти до Лисичанська 12 людей. Організувати евакуацію складно через відсутність зв'язку.

    Загалом у місті залишається 12-13 тисяч людей, які зазвичай ховаються у підвалах житлових будинків. Наразі, за словами Стрюка, пошкоджено 85-90% житлових будинків міста. 60% будинків потребуватимуть капітального відновлення.

    З початку війни у Сєвєродонецьку поховали приблизно 1 500 людей: це і загиблі, і померлі власною смертю. За минулу добу від російських обстрілів у місті загинули четверо цивільних, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. Крім того, а ще 11 багатоповерхівок та один приватний будинок пошкоджені у Сєвєродонецьку.

    Загалом по області відомо про загибель сімох людей (включно з Сєвєродонецьком): один – у Комишувасі, двоє – у Гірському (упродовж тижня), а зруйновано – ще 50 будинків.

    Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сєвєродонецьк: кількість загиблих зросла, під обстрілами залишаються тисячі людей