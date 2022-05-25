Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Президент вважає, що необхідно посилити режим контролю за в'їздом громадян РФ на територію України

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про введення запровадження візового режиму для громадян Росії. Про це йдеться в його відповіді на електронну петицію «Створити візовий режим для громадян Російської Федерації», яка набрала 26742 підписи (необхідно не менше 25 тис.).

Зеленський подякував усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

«На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую», – повідомив президент.

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання.

Нагадаємо, петиція була створена 11 лютого, її автором є Микита Мазура. Необхідну кількість підписів петиція набрала на початку травня.

До слова, раніше на сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Зеленський вважає, що цю петицію необхідно адресувати не йому, а батькам полеглих воїнів.

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