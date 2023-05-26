Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T
Нові контракти підписані сьогодні, 26 травня
Українські захисники отримають ще більше систем протиповітряної оборони Iris-T. Вже підписані додаткові контракти на постачання. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
Додаткові контракти на постачання систем підписали у Юберлінгені на Боденському озері:
«ЗРК Iris-T від Diehl Defence, який українці називають «Іриска». Він вже врятував кілька українських життів», – зазначив посол.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.
Також країни «Рамштайну» виділили Україні $65 млрд оборонної підтримки.
До слова, німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови.
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