Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T

Нові контракти підписані сьогодні, 26 травня

Українські захисники отримають ще більше систем протиповітряної оборони Iris-T. Вже підписані додаткові контракти на постачання. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додаткові контракти на постачання систем підписали у Юберлінгені на Боденському озері:

«ЗРК Iris-T від Diehl Defence, який українці називають «Іриска». Він вже врятував кілька українських життів», – зазначив посол.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.

Також країни «Рамштайну» виділили Україні $65 млрд оборонної підтримки.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови.