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Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина надасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина передасть Україні більше систем ППО Iris-T
фото з відкритих джерел

Нові контракти підписані сьогодні, 26 травня

Українські захисники отримають ще більше систем протиповітряної оборони Iris-T. Вже підписані додаткові контракти на постачання. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. 

Додаткові контракти на постачання систем підписали у Юберлінгені на Боденському озері:

«ЗРК Iris-T від Diehl Defence, який українці називають «Іриска». Він вже врятував кілька українських життів», – зазначив посол. 

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін та інші країни обіцяли передати Києву.

Також країни «Рамштайну» виділили Україні $65 млрд оборонної підтримки.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови. 

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Теги: посол українці Берлін Олаф Шольц системи ППО

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