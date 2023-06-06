Поліцейський показав порятунок собаки із водяної пастки на Херсонщині (відео)

Рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи

Від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, постраждали на не лише люди, а й тварини. На Херсонщині поліцейський врятував собаку із водяної пастки, повідомили у Національній поліції.

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Як зазначається, пес був привʼязаний і опинився по шию у воді. «Поліцейський на Херсонщині рятує собаку, який опинився у водній пастці. Для нас важливе кожне життя», – йдеться у повідомленні.

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Українські рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.