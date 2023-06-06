Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліцейський показав порятунок собаки із водяної пастки на Херсонщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліцейський показав порятунок собаки із водяної пастки на Херсонщині (відео)
фото скріншот відео

Рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи

Від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, постраждали на не лише люди, а й тварини. На Херсонщині поліцейський врятував собаку із водяної пастки, повідомили у Національній поліції.

Як зазначається, пес був привʼязаний і опинився по шию у воді. «Поліцейський на Херсонщині рятує собаку, який опинився у водній пастці. Для нас важливе кожне життя», – йдеться у повідомленні.

Українські рятувальники та правоохоронці нагадують – не можна залишати тварин привʼязаними чи замкненими в умовах катастрофи.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Читайте також: Підрив ГЕС. У Новій Каховці затопило зоопарк (відео)
Теги: Херсонщина відео рятувальники тварини окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
13 травня, 07:56
Навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів у Мелітополі
В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя
16 травня, 07:47
Майже половина опитаних росіян схильні думати, що тією чи іншою мірою цілі «спецоперації» досягнуті
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
16 травня, 20:30
Джейк Салліван: «Ці типи військових операцій більш динамічні, більш багатошарові, більш багатогранні»
США повідомили, чи пішли ЗСУ у контрнаступ
18 травня, 08:37
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
19 травня, 11:19
Малькевич найняв на роботу на «Za TV» та «Таврія ТБ» 16-річних дівчат
Соратник Пригожина наймав підлітків для пропаганди у Херсоні
3 червня, 12:18
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини, 4 червня 2023 року
Росіяни накрили вогнем Харківщину: є загиблі та поранені
4 червня, 22:35
Після тривалого мовчання ООН нарешті опублікувала твіт, присвячений трагедії на Каховській ГЕС
Репост замість засудження росіян. ООН нарешті відреагувала на підрив ГЕС
Сьогодні, 12:13
Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС
Підрив Каховської ГЕС. Що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео)
Сьогодні, 08:52

Суспільство

Зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затопило – керівництво
Зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затопило – керівництво
Українцям стало значно простіше отримати паспорт
Українцям стало значно простіше отримати паспорт
Поліцейський показав порятунок собаки із водяної пастки на Херсонщині (відео)
Поліцейський показав порятунок собаки із водяної пастки на Херсонщині (відео)
Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають
Як у 1950-х роках будувалась Каховська ГЕС. Фото, що вражають
Кому не поспішати оформляти пенсію: роз'яснення фахівців
Кому не поспішати оформляти пенсію: роз'яснення фахівців
Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі: результати
Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі: результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
52K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
18K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
17K
На Житомирщині пролунали вибухи
14K
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
14K
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту