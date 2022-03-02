Хто такі дезертири та колаборанти

Чи всі чиновники зараз на своїх місцях?

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Мне бесконечно жаль прекрасный город Бучу, кварталы которого сожжены теми, кто имеет наглость называть украинцев «нацистами» и «фашистами». Конечно, совершившие эти злодеяния обязательно предстанут перед судом.

Но если для иностранного агрессора обязательно будет отдельный трибунал – возможно, даже не в Украине, то самим украинцам сейчас нужно определиться с тем, как в нынешних условиях дать правильное определение, что такое дезертирство и что такое коллаборационизм.

В реальной жизни понятие дезертирства гораздо шире, чем бегство военнослужащего с поля боя

Оно вполне распространяется и на гражданских, бросающих своих соотечественников в беде.

Оговорюсь сразу, что со стороны некоторых категорий населения эвакуация является самой лучшей помощью, которую они только могут оказать Вооруженным силам. Любой военный будет сражаться эффективнее, зная, что его семья находится в безопасности. Пожилым, инвалидам, лицам с маленькими детьми необходимо эвакуироваться, чтобы не отвлекать власти от решения военных задач еще и на помощь нуждающимся.

Хотя с другой стороны даже я, будучи слепым, стараюсь не оставаться в стороне. Не имея большой возможности помочь делом, я помогаю самоорганизовываться моим соседям хотя бы советом.

Однако в государстве есть чиновники, присутствие которых на рабочем месте – их долг

И речь идет не о «профессиональных военных» с ток-шоу, вроде Смешко или Гриценко.

Например, судьи, которых называют «третьей властью» – хочется узнать, все ли они остались на своих рабочих местах? Ведь именно украинская власть, все три ее ветви, являются сегодня главной целью врага. И рабочее место судьи или чиновника (где он получает немаленькую зарплату, отметим) – это и есть его окоп.

То же самое касается и огромного числа прокуроров и всевозможных налоговиков, они ведь тоже люди при погонах, а все ли они сегодня в рядах теробороны или хотя бы физически в Киеве?

Уже пора проверить самые роскошные пансионаты запада страны на предмет того, не живут ли там те, кто должен сейчас находиться на передовой

Чиновники, депутаты, всевозможные служащие, чье присутствие необходимо для нормального жизнеобеспечения города. Не знаю, можно ли в этом случае их отдать под суд за дезертирство, но совершенно точно, что эти люди не должны занимать своих должностей.

На их место должны прийти те, кто доказал свою готовность защищать страну с оружием в руках. Именно так Украина способна возродиться из пепла, подобно птице Фениксу.

Второй вопрос имеет этический характер и касается того, как должен поступать чиновник в условиях, когда его город оказался в руках врага. Наверное, каждый городской голова должен все равно обеспечивать жизнедеятельность своего города, как пожарные должны тушить пожары, врачи продолжать лечить, а аграрии – сеять. Но есть поведение мэра Бердянская и есть поведение мэра Купянска.

Первый воспринимается, как вызов врагу – единственный уместный в данном случае, а второй – как предательство, и по нему уже открыто уголовное производство

Потому что мер Бердянска прямо отказался признать власть оккупанта и выполнять их требования. Второй – предоставил свой горсовет в полное распоряжение врага.

Перед нами по сути один из вариантов пресловутой «проблемы вагонетки», которую по-разному решали разные авторы.

Солженицын, например, в своем известном эссе «Жить не по лжи» пришел к выводу, что в случае невозможности активно противостоять злу, достаточным сопротивлением будет хотя бы этому злу не помогать. Это же правило положено в основу рассказа Веркора «Молчание моря» – самого известного произведения французского сопротивления. Говорят, что союзники миллионными тиражами разбрасывали его над оккупированной страной, так как его эффект был значительно выше любых пропагандистских листовок.

Напомню, что Веркор рассказывает о семье в оккупированной Франции, которая противостоит фашистам только одним способом – тем, что молчит в их присутствии. И даже такого протеста хватает для того, чтобы довести главного антагониста рассказа – немецкого офицера – до безумия.

Пассивное сопротивление оккупантам имеет разные формы, ведь смысл его не в демонстрации протеста, а в демонстрации презрения интеллектуала к дегенерату, вообразившему себя центром Вселенной.

Это может быть и героическое исполнение гимна в занятом врагом городе, и даже «тактическая бейсболка», в которой прибыл на переговоры Давид Арахамия. Потому что наше главное превосходство – в чувстве собственного достоинства. Украинский Феникс ждет своего нового перерождения.

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