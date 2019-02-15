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    Думки вголос

    Києву не вистачає більше чотирьох тисяч двірників

    • Олександр Пабат

      Депутат Київради

    • Розсилка
    Фото: ТСН - Києву не вистачає більше чотирьох тисяч двірників
    Фото: ТСН

    Найгірша ситуація в Голосіївському районі

    Мовою оригіналу

    Сегодня на улицах столицы работает 4 623 человека с лопатами/метлами в то время как коммунальные управляющие компании определяют потребность всех 10 районов в 8 743 сотрудниках по уборке дворов и улиц.

    50% укомплектованности штата вполне объясняет ситуацию с качеством уборки тротуаров, придомовых территорий от снега и особенно льда в этом сезоне. Те 50%, что ежедневно принимают участие в уборке улиц, условиями труда не то чтобы довольны. По-моему, это достаточный повод, чтобы чиновникам от киевского ЖКХ заняться проблемой и найти (или позаимствовать) оптимальную систему мотиваций, поощрений для людей остро необходимой и не самой популярной профессии.

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    Пока хуже всего с дворниками в Голосеевском районе Киева (41,6% от нормативной численности штата), лучшая ситуация в Оболонском (62,9%) и Святошинском (61%) районах.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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