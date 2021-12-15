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    Думки вголос

    Путін хоче собі на подарунок Україну

    Президент Росії дійсно мріє про відновлення СРСР - Путін хоче собі на подарунок Україну
    Президент Росії дійсно мріє про відновлення СРСР
    фото з відкритих джерел

    Лідеру Кремля наступної осені виповниться 70 років

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    Когда Кремль говорит о том, что вступление Украины в НАТО несет военную угрозу России – это неправда. Потому что мотивы Москвы кроются совершенно в ином.

    Достаточно посмотреть на карту. Протяженность сухопутных российских границ – 22 тысячи км. При этом сухопутные границы со странами НАТО составляют лишь 1400 км. Вступление Украины в североатлантический альянс увеличит эту цифру примерно на две тысячи километров. Но все это никак не подтверждает любимый кремлевский тезис о том, что Россия находит «в кольце врагов».

    Россия давно уже граничит со странами НАТО. При этом расстояние от территории Латвии до Москвы – 528 километров. Расстояние от украинской границы до Москвы – 415. Ни о каком критическом «сближении дистанции» между североатлантическим альянсом и Россией в случае вступления Украины в НАТО речь попросту не идет. Но Москва продолжает упорно твердить о «критических рисках» для самой себя.

    На самом деле Владимир Путин лукавит. Украинский вопрос и правда имеет для Кремля судьбоносное значение. Но только это значение не имеет ничего общего с «подлетным временем» и «военным плацдармом». Весь вопрос упирается в категории политического наследия.

    В следующем году Путину исполнится 70 лет. С одной стороны, он вполне может рассчитывать на то, что пробудет во власти еще лет десять. С другой – возраст определяет риски и заставляет думать о пьедесталах и учебниках. Любой авторитарный правитель рано или поздно начинает размышлять о собственном историческом предназначении – и той интонации, с которой о нем будут отзываться потомки.

    И если за «беларусское» направление Путин может быть в данный момент спокоен, то вот «украинское» он явно считает своим незакрытым гештальтом

    Российская ментальная карта не совпадает с официальными российскими границами – и потому Путин обречен рассматривать Украину как «свое», но «отторгнутое».

    Мы можем спорить о редакции сценария, о котором он мечтает. Возможно, он хотел бы закрепления за Украиной внеблокового статуса. Возможно – полного политического поглощения. Но сохранение нынешнего статуса-кво, когда Киев видит свою задачу в максимальном обособлении от России и «русского мира», — наверняка воспринимается Владимиром Путиным как оскорбление. Как та оплошность, которую потомки ему могут в будущем и не простить.

    Вступление Украины в НАТО угрожает России не военной составляющей вопроса. Оно опасно для Москвы тем, что рискут стать точкой невозврата. Институциональным «рубиконом» после которого Украина окончательно перейдет на положение «западного Берлина», а не «восточного», как того хотели бы в Кремле.

    Если североатлантический альянс придет в Украину, то граница русского мира окончательно будет пролегать по украино-российской границе

    И все это никак не вяжется с тем, что российский президент хочет оставить после себя в наследство своим преемникам. Последние восемь лет – после аннексии Крыма – он погружает Россию в изоляцию. Бросает в тюрьмы несогласных. Заставляет обывателей затягивать пояса. Владимир Путин добился того, что у России в мире почти не осталось стран-союзников. И ему явно нужно что-то, что можно было бы положить на вторую чашу весов в качестве оправдания. Что-то, что давало бы ответ на вопрос «ради чего все это было».

    А это значит, что в горизонте ближайших лет Украине не стоит ждать затишья и спокойствия. Потому что вся государственная машина Российской Федерации обречена решать задачу по формированию политического наследия Владимира Путина. Вполне может быть, что без «приведения к покорности» соседней страны российский президент не станет рассматривать вопрос транзита власти. Если, конечно, он вообще намерен уступать свое кресло кому бы то ни было при жизни.

    А это значит лишь то, что «режима тишины» ждать не стоит. Напротив – стоит ждать самых разнообразных попыток дестабилизировать Украину

    Москве выгодно, чтобы украинское государство было слабым. Чтобы эффективность госуправления в соседней стране была низкой. Чтобы усталость от «украинского вопроса» накапливалась в Европе и в США.

    И только от Украины зависит, будет ли она подыгрывать России в этом сценарии. Потому что при всей лояльности западных партнеров – они не будут делать за Киев его домашнюю работу. Джо Байден не бьет лампочки в подъездах Саратова и Воронежа.

    Но точно так же он не будет их вкручивать в подъездах Харькова и Ровно.

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    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна Путін путінський режим Україна
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    Путін хоче собі на подарунок Україну