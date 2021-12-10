Чому не треба панікувати через московську орду

Без сильної армії немає сильної держави

Без сильної армії немає сильної держави

Усі причетні до Збройних Сил України – на своєму місці

Знаєте, друзі, що я вам скажу?

І Головнокомадувач Збройних Сил України, і Командувач Операції Об’єднаних Сил, командувачі ОК, ДШВ, ВМС, ССО тощо – відмінні Українські Офіцери.

І міністр Оборони – на своєму місці.

Тому, особисто мені начхати на можливе широкомасштабне вторгнення ерефівськоі орди в Україну.

З таким військовим Проводом ми приречені перемогти!

Про інших представників влади промовчу…

Та й мільярди, все ж таки, саме зараз, не на дороги треба кидати, а на ЗСУ…

Правильний навчальний матеріал (малюнок зі сторінки Дмитра Яроша)

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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