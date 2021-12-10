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    Думки вголос

    Чому не треба панікувати через московську орду

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Без сильної армії немає сильної держави - Чому не треба панікувати через московську орду
    Без сильної армії немає сильної держави
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Усі причетні до Збройних Сил України – на своєму місці

    Знаєте, друзі, що я вам скажу?

    І Головнокомадувач Збройних Сил України, і Командувач Операції Об’єднаних Сил, командувачі ОК, ДШВ, ВМС, ССО тощо – відмінні Українські Офіцери.

    І міністр Оборони – на своєму місці.

    Тому, особисто мені начхати на можливе широкомасштабне вторгнення ерефівськоі орди в Україну.

    З таким військовим Проводом ми приречені перемогти!

    Про інших представників влади промовчу…

    Та й мільярди, все ж таки, саме зараз, не на дороги треба кидати, а на ЗСУ…

    Правильний навчальний матеріал (малюнок зі сторінки Дмитра Яроша)
    Правильний навчальний матеріал (малюнок зі сторінки Дмитра Яроша)

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗСУ міністр війна Путін напад
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    Чому не треба панікувати через московську орду