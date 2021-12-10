Чому не треба панікувати через московську орду
Усі причетні до Збройних Сил України – на своєму місці
Знаєте, друзі, що я вам скажу?
І Головнокомадувач Збройних Сил України, і Командувач Операції Об’єднаних Сил, командувачі ОК, ДШВ, ВМС, ССО тощо – відмінні Українські Офіцери.
І міністр Оборони – на своєму місці.
Тому, особисто мені начхати на можливе широкомасштабне вторгнення ерефівськоі орди в Україну.
З таким військовим Проводом ми приречені перемогти!
Про інших представників влади промовчу…
Та й мільярди, все ж таки, саме зараз, не на дороги треба кидати, а на ЗСУ…
- Чи нападе Росія на Україну? Путін дав відповідь
- США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну
- Міністр оборони: вже не буде як раніше, всі мають бути готові захищати Україну
- Байден пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну
- Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України
- Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора
Джерело: блог Дмитра Яроша