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    Думки вголос

    Дивно, чому російські пенсіонери ще не повстали

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін за віком вже пенсіонер, але не за статками - Дивно, чому російські пенсіонери ще не повстали
    Путін за віком вже пенсіонер, але не за статками
    фото з відкритих джерел

    Хочеться, аби Путін спробував вижити на одній лише пенсії

    Мовою оригіналу

    Мамочки, ну и цены, – шепчу я и смотрю на прилавок в том же отчаянном ужасе, что испытывает сейчас любой пенсионер в магазине. Ведь два раза в месяц я пенсионер.

    Объясню: два раза зэков нашей колонии водят в ларек. Это буквально ларек – маленький магазинчик, типа как в деревне или дачном поселке, с очень маленьким выбором продуктов.

    Потратить зэк может 9000 рублей в месяц. Не больше. Средняя пенсия в России – 15800 рублей. Однако мне дают, хоть и плохую, но бесплатную еду. Я в робе – мне не нужна ни одежда, ни обувь. Я не трачу на ЖКХ, мобильную связь, интернет, транспорт, лекарства. Мне не надо покупать подарки бестолковым, но любимым внукам. Ну и тд. Вычитаем из средней пенсии обязательные непродуктовые расходы и получится, что мои 9000 в месяц на еду сравнимы с тем, сколько может на нее потратить средний пенсионер.

    Так что в экономическом смысле я тоже пенсионер.

    И скажу честно, как есть. Я просто в шоке от цен. И вдвойне – от их роста.

    Я приехал сюда 10 месяцев назад, и великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах

    Сначала роскошью стала тушенка, подорожав со 140 рублей до 250 (79%). Я не покупаю ее давно и уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушенкой максимум раз в месяц.

    Когда я спрашиваю про рыбные консервы, продавщица вздыхает, зная, что зэки перестали их брать, они подорожали в среднем со 110 до 170 рублей (55%). Основа моих ларечных закусок, волшебная троица – консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза, – выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%).

    Сыр российский стоит теперь 237 рублей, и я только скольжу по нему взглядом, думая: это еда олигархов.

    Последним оплотом дешевых калорий была морская капуста, но и она выросла с 45 до 65 рублей (44%).

    Ну и добивает меня молоко. Раньше пакет стоил 68 рублей, а сейчас продается новое какое-то по 86. Я купил, а потом гляжу: слова «молоко» на пакете и нет. «Молочный напиток из растительных жиров».

    Подсолнечное масло подорожало до 90 рублей, и я с большим беспокойством жду нового скачка цен.

    Я знаю, что в нашем ларьке цены такие же, как на воле.

    Поэтому ответственно говорю: средний российский пенсионер – нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу (ака «бомжпакеты»)

    Фрукты недоступны полностью. Овощи – только со своего огорода.

    Конечно, все это мне и раньше было понятно. Но вот так вот, оказаться в шкуре человека, который делает покупки, судорожно подсчитывая сумму в уме и говорит: «Вы знаете, пожалуй, скумбрию брать не буду», – впечатляет.

    Очень полезно. Я прикинул, моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%.

    Очень бы хотел, чтоб в эксперименте «живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ 8%. И Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13890 рублей. На такую-то зарплату и молочный напиток – роскошь.

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    Джерело: блог Олексія Навального

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    Теги: Росія пенсіонери Путін путінський режим инфляция овощи фрукты
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    Дивно, чому російські пенсіонери ще не повстали