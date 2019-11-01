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    Думки вголос

    Що робитиме Зеленський, коли виявиться, що Росія не йде на поступки?

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    Колаж із зображенням президента України Володимира Зеленського та помічника президента Росії Владислава Суркова - Що робитиме Зеленський, коли виявиться, що Росія не йде на поступки?
    Колаж із зображенням президента України Володимира Зеленського та помічника президента Росії Владислава Суркова

    Донбас ‒ це інструмент дестабілізації України. Москва намагатиметься експортувати Донбас в інші області країни

    Відхід українських військ ‒ це лише проміжний етап. Далі має бути узаконена «народна міліція» на Донбасі. Окреме судочинство. Початися прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом. І, врешті-решт, після всього цього Україна матиме символічний, а не реальний суверенітет над Донбасом. Більшого від Мінських угод Україна не отримає.

    Ви прочитали короткий переказ інтерв’ю Олексія Чеснакова, соратника Владислава Суркова. Того самого Суркова, який займається в Кремлі українським напрямком.

    Гранично лаконічно. Досить скупо. Без емоцій. Усього лише перерахування російського райдера. Список вимог до України. Після виконання яких Київ усе одно отримає «символічний, а не реальний суверенітет». Тому що контроль над кордоном Москва має намір передавати лише своїм маріонеткам, але ніяк не Україні.

    Інтерв’ю російських спікерів ‒ це те, що необхідно читати, щоб не впадати в ілюзії. Вони значно реалістичніші, ніж будь-які заяви українських спікерів. Включаючи недавню заяву Володимира Зеленського про три етапи припинення війни: припинення вогню, примирення людей, реальна реінтеграція. Одна проблема: в його описі реальності немає Росії.

    Президент України розмірковує так, ніби йдеться про громадянське протистояння. В якому Росія виконує лише роль модератора і парламентера. Але всі ці слова втрачають будь-який сенс саме тому, що Україна ‒ жертва вторгнення, а не регіонального сепаратизму.

    Припустімо, що українське керівництво насправді все розуміє. І що всі ці кроки ‒ лише спроба виставити Росію агресором. Довести Заходові, що Москва не йде на компроміси й не зацікавлена у врегулюванні. І в межах цієї переговорної спроби ‒ повернути додому максимально можливу кількість полонених і політв’язнів.

    Але чому в Києві впевнені, що в Кремлі не прорахували таку можливість? І чому Банкова переконана, що в разі невдачі їй вдасться повернутися до колишнього статус-кво? Того самого, коли уповільнена війна уздовж лінії фронту була платою за право України на майбутнє.

    І що робитимуть у Києві, коли виявиться, що політика кота Леопольда не працює? Що Москва не йде на поступки? Що вона сприймає переговори лише як обговорення умов здачі?

    Як Київ виходитиме з переговорів? При цьому зберігаючи себе в Мінському процесі? Тому самому, до якого прив’язані санкції Заходу проти російської економіки? Ті ж санкції, які західні країни давно б хотіли обнулити?

    Чому Банкова переконана, що їй вдасться проскочити в вушко голки? Чиї гарантії у неї є? Хто обіцяв їй в Європі, що «спиток ‒ не збиток» і що опція «гірше не буде» за нею зберігається?

    І що робитиме Київ із Донбасом у разі провалу переговорів? Оточить стіною? Але це ніяк не посилить українську стійкість. Просто тому, що Донбас ‒ це інструмент дестабілізації України. Москва просто експортуватиме Донбас в інші області країни.

    У цьому й полягає головна проблема. Заяви російських спікерів максимально прагматичні. Вони не залишають жодного простору для ілюзій. А заяви українських спікерів не мають нічого спільного з реальністю. І збоку нагадують лише спроби критичного блефу з метою ввести противника в оману.

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас санкції війна Путін Володимир Зеленський Владислав Сурков
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