Зеленський не планує проводити дебати

Особисто мені було б дуже цікаво подивитися на дебати в будь-якому вигляді - на стадіоні або в студії

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Мне кажется, что стратегия штаба Владимира Зеленского состоит не в том, чтобы провести дебаты, а в том, чтобы вынудить своего оппонента отказаться от участия в них. Поэтому каждый раз видим все новые дополнительные условия. Сначала заявили, что дебаты должны пройти на стадионе, потом было условие про медицинские анализы, потом условия про извинения, теперь условия про модератора Юлию Тимошенко.

Хотя мы прекрасно понимаем, что Юлию Владимировну трудно назвать в этом смысле неангажированным человеком. У нее есть очень четкая политическая позиция, и в том числе отношение к Петру Порошенко, которое она неоднократно высказывала. Поэтому я повторюсь, воспринимать последние заявления Владимира Зеленского нужно через призму того, что его штаб ищет причины, чтобы Петр Порошенко сам отказался от процедуры дебатов.

Мяч постоянно перепасовывают. Штабу Петра Порошенко нужно вытащить Зеленского из пространства шоу в пространство реальной политики. А штаб Владимира Зеленского пытается добиться обратного – вытащить Петра Порошенко из пространства реальной политики в пространство шоу. Каждый пытается сыграть свою игру на выгодном ему поле. Одновременно каждая сторона пытается навязать оппонентам свою повестку, чтобы доказать, кто тут главный и по чьим правилам эта игра происходит. Поэтому этот мяч постоянно пасуют.

Предложение провести дебаты на футбольном поле было сильным политтехнологическим шагом. Не менее сильным с точки зрения резонанса было и согласие Порошенко на дебаты на стадионе. Сейчас мы наблюдаем второй, а может даже третий виток этой взаимной перепасовки. Какие-то шаги у каждого штаба более удачные, какие-то менее. Гамбургский счет этого противостояния мы сможем подвести лишь 21 апреля.

Лично мне было бы очень интересно посмотреть на дебаты в любом виде - на стадионе или в студии. По одной простой причине. Я считаю, что дебаты - это важная часть политической культуры любой страны, и честно говоря, очень хотел бы услышать обоих кандидатов, их ответы на очень важные и судьбоносные для страны вопросы. Это позволило бы украинским избирателям не покупать кота в мешке.

Джерело: Обозреватель

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